Де в ЄС найвищий рівень зайнятості (інфографіка)
У четвертому кварталі 2025 року в ЄС було зайнято 198,1 мільйона осіб.
Про це йдеться щоквартальній статистиці Євростату, ми вибрали основне.
Рівень зайнятості в ЄС для осіб віком 20−64 років становив 76,3%, це більше, ніж 76,2% у третьому кварталі 2025 року, як показано на малюнку нижче.
Загальний дефіцит робочої сили в ЄС
Дефіцит являє собою незадоволену потребу в роботі, становив 23,8 мільйона осіб.
У четвертому кварталі 2025 року 12 мільйонів осіб були безробітними. Сезонно скоригований рівень безробіття в ЄС становив 5,7%, що менше, ніж 5,8% у третьому кварталі 2025 року.
Неповна зайнятість працівників з неповним робочим днем становила 2,3% від розширеної робочої сили.
- Ті, хто активно шукає роботу, але не може влаштуватися, становили 0,8%.
- Ті, хто доступний для роботи, але не шукає її, становили 2,3%.
Найбільше зростання незабезпеченості ринку праці
Порівняно з третім кварталом 2025 року, у четвертому кварталі 2025 року рівень незайнятості на ринку праці збільшився у 14 країнах ЄС.
Найбільше зростання було зареєстровано:
- в Литві (+1,2 в.п.),
- Фінляндії (+0,9 в.п.),
- Бельгії (+0,8 в.п.)
- Люксембурзі (+0,7 в.п.).
Він залишався стабільним в Угорщині та Словаччині та зменшився ще в 11 країнах.
Найбільше скорочення було зареєстровано в Болгарії, Італії та Португалії (-0,6 в.п. кожна).
Зайнятість зросла в 11 країнах ЄС, причому найбільше зростання було зареєстровано на Кіпрі (+0,6 в.п.), а також в Австрії, Латвії, Греції та Іспанії (+0,4 в.п. кожна).
Найбільше скорочення було зафіксовано в Люксембурзі (-1,1 в.п.), Данії та Естонії (-0,6 в.п. кожна), а також на Мальті (-0,5 в.п.), як показано на рисунку 2. Між третім та четвертим кварталами 2025 року рівень зайнятості змінився у 22 країнах ЄС та залишився стабільним у Німеччині, Хорватії, Італії, Нідерландах та Словенії.
Чоловіки vs жінки
Найбільше зростання рівня зайнятості чоловіків серед країн ЄС було зареєстровано:
- в Ірландії (+0,8 в.п.),
- Іспанії (+0,7 в.п.)
- Австрії (+0,6 в.п.).
Найбільше зниження рівня зайнятості жінок серед країн ЄС було зафіксовано:
- в Люксембурзі (на -2,0 в.п.)
- на Мальті (на -1,0 в.п.).
Найбільше зниження рівня зайнятості чоловіків серед країн ЄС було зареєстровано в Естонії та Литві (в обох на -0,7 в.п.).
Раніше писали, статистика показує, що від 2019 року найбільше зростання рівня вакансій у ЄС спостерігалося серед робітників на виробництвах.
Де найбільше зростання рівня вакансій:
- менеджери з продажу, маркетингу та розвитку,
- інші працівники з продажу,
- робітники транспорту та зберігання,
- інші допоміжні канцелярські працівники.
