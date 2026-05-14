Уменьшит ли пособие одиноким матерям компенсация за «пакет малыша»

С 1 июля 2025 года функции по выплате денежной компенсации за «пакет малыша» перешли к органам Пенсионного фонда Украины.
Размер пособия в 2025 году составляет 7689 гривен.
Кабинет Министров отдельно урегулировал, как эта сумма влияет на расчет других социальных выплат. Правило касается всех видов государственной помощи, где берется в учет доход семьи.
Одинокие матери, получившие денежную компенсацию за «пакет малыша», не потеряют часть государственного социального пособия на ребенка.
Государственное социальное пособие одиноким матерям определяется как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи на одного человека.
Согласно постановлению Кабинета Министров от 4 февраля 2025 года № 114, о чем подробно сообщает Пенсионный фонд Украины в своем разъяснении, денежная компенсация стоимости «пакета малыша» не учитывается при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи для получения каких-либо видов социальной помощи.
То есть эти средства не уменьшают сумму, на которую мать имеет право.
Ранее Finance.ua писал, что в 2026 году содержимое «пакета малыша» пересмотрят. В последний раз содержимое пакета было обновлено в 2023-м: появилась теплая одежда, увеличен размер одеяла, добавлены практичные пеленки.
По официальной информации Министерства социальной политики, содержание «пакета малыша» пересматривается не реже одного раза в четыре года.
Напомним, «пакет малыша» при рождении ребенка в Украине выдают с 1 сентября 2018 года. С 2020 года был введен механизм получения денежной компенсации за него.
Минсоцполитики определило, что стоимость «пакета малыша» составляет три размера прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет на дату рождения ребенка.
По материалам:
Finance.ua
