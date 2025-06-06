«Пакет малыша»: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в пособии в 2026 году — Finance.ua

«Пакет малыша»: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в пособии в 2026 году Сегодня 09:15 — Личные финансы

«Пакет малыша»: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в пособии в 2026 году

В 2026 году содержимое «Пакета малыша» будет пересмотрено. В последний раз содержимое пакета было обновлено в 2023-м: появилась теплая одежда, увеличен размер одеяла, добавлены практичные пеленки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики в комментарии УНН.

По официальной информации Министерства социальной политики, содержимое «пакета малыша» пересматривается не реже одного раза в четыре года.

В 2023 году Минсоцполитики пересмотрело содержимое «Пакета малыша» и утвердило обновленный перечень детских товаров для его комплектования: увеличено количество или добавлены товары, пользующиеся спросом.

Например, добавлены многоразовые влагостойкие пеленки, теплая одежда для младенцев (шапочки и человечки), увеличен размер пледа-одеяла для более удобного использования, уменьшено количество одежды наименьшего размера, из которого малыши быстро вырастают (бодики, штанишки-ползунки) и т. д.

В Минсоцполитики сообщили, что следующий пересмотр содержимого «Пакета малыша» будет в 2026 году.

Размер денежной компенсации

«Пакет малыша» при рождении ребенка в Украине выдают с 1 сентября 2018 года. С 2020 года был введен механизм получения денежной компенсации за него.

Минсоцполитики определило, что стоимость «Пакета малыша» составляет три размера прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет на дату рождения ребенка.

Поскольку с 1 января 2025 года прожиточный минимум для всех социальных и демографических групп остался неизменным, в том числе и для детей до шести лет, стоимость «Пакета малыша» и размер его денежной компенсации в 2025 году являются такими же, как в 2024 году, и составляют 7 689 гривен.

В ведомстве сообщили, что в 2024 году компенсацию за «Пакет малыша» оформили почти 138 тыс. семей на сумму свыше 1 023,81 млн. гривен.

Денежная компенсация поступает на специальную карту «Пакет малыша». Рассчитаться ею можно так же, как и обычной банковской картой . Однако такая карта имеет определенные ограничения по категориям товаров, на которые она может быть использована, поэтому перед покупкой следует проверить, соответствуют ли желаемые товары правилам использования карты.

Где принимают карту «Пакет малыша»

Аптечные сети

Большинство аптек позволяет оплатить товары для новорожденных этой картой. Это могут быть лекарства, гигиенические средства, влажные салфетки, кремы или другие товары первой потребности для ухода за ребенком.

Специализированные детские магазины

Карта принимается во многих магазинах, торгующих исключительно детскими товарами — от одежды и игрушек до колясок, кроваток и даже автокресел.

Супермаркеты и гипермаркеты

В крупных продуктовых магазинах, где есть специальные детские отделы, можно воспользоваться картой. Здесь доступны товары ежедневного потребления — детское питание, подгузники, купальные средства и прочее.

Онлайн-платформы

Все больше интернет-магазинов присоединяется к программе. Это позволяет родителям заказывать необходимые вещи, не выходя из дома. Оплата онлайн — проста и удобна.

Известные сети

В таких ритейлерах, как Rozetka, Comfy, Foxtrot, Eldorado, Epicentrk, функционируют отдельные разделы с товарами для младенцев, также поддерживающие оплату картой «Пакет малыша».

Благодаря поддержке платежных систем, таких как MasterCard и Visa, карта совместима с тысячами торговых точек и онлайн-магазинов по всей Украине.

Выбор банков для получения компенсации

В 2025 году в Украине расширили возможности для получения денежной компенсации по программе «Пакет малыша». Если раньше эти средства можно было оформить исключительно через специальные счета в ПриватБанке , то теперь родители могут выбирать другие банки, участвующие в этой инициативе.

Перечень таких финансовых учреждений регулярно обновляется Государственной службой Украины по делам детей по ссылке

Срок действия денежной компенсации

Натуральный «Пакет малыша», в который входят более 50 детских вещей, можно получить в течение 12 месяцев после рождения ребенка.

Заявку на денежную компенсацию также следует подать в течение 12 месяцев с момента рождения ребенка. Денежные средства начисляются на специальный счет в банке и могут использоваться только для покупки детских товаров.

УНН По материалам:

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