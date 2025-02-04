Правительство утвердило порядок компенсаций за «пакет малыша» — Finance.ua
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Правительство утвердило порядок компенсаций за «пакет малыша»

Личные финансы
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Правительство утвердило порядок компенсаций за «пакет малыша»
Правительство утвердило порядок компенсаций за «пакет малыша»
Кабинет Министров утвердил порядок назначения и выплаты денежной компенсации стоимости «пакета малыша».
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Утвержден порядок назначения и выплаты денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи «пакет малыша», — сказано в сообщении.
Решение принято с целью обеспечения выплаты денежной компенсации стоимости «пакета малыша» после завершения реализации пилотного проекта «Монетизация единовременной натуральной помощи „пакет малыша“ в 2020—2024 годах».
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Напомним, что каждая украинская семья, в которой родился ребенок, имеет право получить от государства пакет малыша. Это помощь в виде комплекта из самых необходимых вещей в первые месяцы жизни младенца. В 2023 году государство закупало их по 6778 грн. Поскольку с 1 января 2024 года прожиточный минимум вырос, то и стоимость бэби-бокса выросла до 7 689 грн — такой размер остается до сих пор.
У родителей есть возможность забрать деньги вместо пакета малыша. Для этого нужно написать отказ от него либо сразу в роддоме, либо в течение месяца в ближайшем отделении соцзащиты. И затем получить помощь в размере 7 689 грн.
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Ранее на сайте ФПУ был обнародован проект постановления Кабмина о том, что выплата денежной компенсации за «Пакет малыша» с 2025 года будет производиться на постоянной основе. Документом предусмотрено, что такой счет может быть открыт в любом банковском учреждении, готовом присоединиться к обеспечению монетизации «Пакета малыша».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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