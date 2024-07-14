«Пакет малыша»: как правильно открыть счет для получения денежной компенсации — Finance.ua

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«Пакет малыша»: как правильно открыть счет для получения денежной компенсации

Личные финансы
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«Пакет малыша»: как правильно открыть счет для получения денежной компенсации
«Пакет малыша»: как правильно открыть счет для получения денежной компенсации
Для своевременного получения государственной денежной помощи «Пакет малыша» семьи с новорожденными детьми должны открыть специальный банковский счет.
Об этом заявил руководитель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский.
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По его словам, в Госслужбу по делам детей поступают сообщения о том, что некоторые семьи не могут получить денежную компенсацию «пакет малыша». Проблема преимущественно заключается в открытии некорректного банковского счета.

Условия получения денежной компенсации «пакет малыша»

Одному из родителей ребенка нужно лично обратиться в любое отделение ПриватБанка и открыть специальный счет «Пакета малыша».
IBAN этой карточки нужно указать в заявлении и вместе с необходимыми документами подать в орган соцзащиты, или ЦПАУ, или онлайн через сервис «єМалятко».
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Семья, открывшая обычный банковский счет, должна обратиться в отделение ПриватБанка для открытия специального счета «Пакет малыша» и предоставить его реквизиты в орган соцзащиты.
«На сегодняшний день размер денежной компенсации составляет 7 689 грн. Потратить средства можно в магазинах, список которых размещен на сайте Минсоцполитики», — сообщил Добромильский.
По словам Петра Добромильского, получить денежную компенсацию могут только те родители, которые не получили «пакет малыша» в натуральной форме в роддоме или органе социальной защиты.
Напомним, в этом году Министерство социальной политики Украины обновило состав «Пакета малыша» с учетом пожеланий родителей и мнений экспертов.

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По материалам:
Finance.ua
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