От 25 до 40 тыс. грн: некоторые украинские семьи могут получить пособие на детей — Finance.ua
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От 25 до 40 тыс. грн: некоторые украинские семьи могут получить пособие на детей

Личные финансы
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От 25 до 40 тыс. грн: некоторые украинские семьи могут получить пособие на детей
От 25 до 40 тыс. грн: некоторые украинские семьи могут получить пособие на детей
Приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов, которые находятся за границей, могут получить новую выплату денежного пособия от Организации СОС Детские Городки. Максимальная сумма выплаты — 40 тысяч гривен. Рассказываем, как ее оформить.

Кто и где может получить пособие

Согласно информации на сайте организации, выплату получат те приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов (попечителей), к которым были устроены двое и более детей в возрасте до 18 лет, которые на момент обращения находятся за пределами Украины.
Пособие могут получить семьи в Украине, которые едут в определенные страны, чтобы устроить ребенка, забрав из институционального учреждения.
Однако это начисление не будет производиться на территории временно оккупированных территорий и зоны активных и боевых действий.

Сумма начисления

  • 25 000 грн — выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, которые на момент обращения находятся в Польше и других странах Восточной Европы (Болгария, Венгрия, Молдова, Румыния, Словакия, Чехия и т. д.).
  • 35 000 грн — выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, которые на момент обращения находятся в Германии и других странах Западной и Северной Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Франция, Греция, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Литва, Эстония и т. д.).
  • 40 000 грн — выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, на момент обращения находящиеся в Турции, Грузии, Армении, Азербайджане и других странах, не указанных выше.

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Для участия в программе лицам, имеющим право на эту выплату, следует обратиться в уполномоченные органы и службы по делам детей по месту своего пребывания. Органы и службы по делам детей направляют официальное письмо-обращение о предоставлении денежной целевой благотворительной помощи для обеспечения права детей, находящихся за границей, на семью и осуществления их устройства к семейным формам воспитания по электронному адресу организации office@sos-ukraine.org
Официальный запрос должен содержать следующую информацию:
  • данные заявителя (ФИО, контактный номер телефона, место фактического проживания на дату обращения),
  • подтверждение факта устройства детей в семейную форму воспитания (указать реквизиты решения об устройстве и добавить копию),
  • местонахождение детей на момент принятия решения,
  • количество детей,
  • готовность сопутствующих документов детей для возвращения в Украину,
  • ориентировочный маршрут и даты запланированной поездки заявителя в страну пребывания детей, а также уведомление о необходимости заявителя в получении денежной благотворительной помощи.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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