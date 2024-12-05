В Украине изменят порядок выплат компенсации за «Пакет малыша» — Finance.ua
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В Украине изменят порядок выплат компенсации за «Пакет малыша»

Личные финансы
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В Украине изменят порядок выплат компенсации за «Пакет малыша»
В Украине изменят порядок выплат компенсации за «Пакет малыша»
Выплата денежной компенсации за «Пакет малыша» с 2025 года будет производиться на постоянной основе. Пилотный проект работал в течение 2020−2024 годов.
Об этом свидетельствует проект постановления Кабмина на сайте ФПУ.
Механизм реализации пилотного проекта предполагает перечисление денежной компенсации родителям, у которых родился ребенок, на текущий счет со специальным режимом использования, открытый в ПриватБанке.
Документом предусмотрено, что такой счет может быть открыт в любом банковском учреждении, готовом присоединиться к обеспечению монетизации «Пакет малыша».
Государственная служба по делам детей будет обнародовать на своем официальном сайте перечень уполномоченных банков, с которыми заключила договор о взаимодействии.

Что еще нужно знать

Денежная компенсация назначается, если обращение за ней поступило не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка.
Денежная компенсация — это единовременная выплата на каждого живорожденного ребенка для приобретения детских товаров:
  • средств по уходу за детьми и детских средств гигиены, в частности подгузников, салфеток;
  • детской одежды и обуви;
  • детского питания;
  • детской посуды;
  • детских игрушек;
  • текстиля для детей, в том числе полотенец, одеял;
  • детских ходунков, детских колясок, детских ванночек для купания.
Выплата денежной компенсации производится в денежной безналичной форме — средства перечисляют на специальный счет получателя в соответствии с договором о взаимодействии, заключенным между Государственной службой по делам детей и уполномоченным банком.
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Эта служба будет обнародовать на своем официальном сайте перечень уполномоченных банков, с которыми заключила договор о взаимодействии.
Специальный счет может быть открыт получателем в любом из уполномоченных банков, с которыми Службой заключен договор о взаимодействии:
  • по его личному обращению в отделение уполномоченного банка или по обращению другого физического лица на основании доверенности, заверенной в установленном законодательством Украины порядке;
  • с помощью средств мобильного приложения и/или официального веб-сайта уполномоченного банка (при технической возможности).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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