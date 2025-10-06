0 800 307 555
Выплаты за «Пакет малыша»: АМКУ рекомендовал приобщить больше банков

Выплаты за «Пакет малыша»: АМКУ рекомендовал приобщить больше банков
Выплаты за «Пакет малыша»: АМКУ рекомендовал приобщить больше банков
Антимонопольный комитет Украины рекомендует Государственной службе Украины по делам детей приобщить больше банков к программе монетизированных выплат «Пакет малыша», чтобы стимулировать конкуренцию и избежать монополизации.
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
С 2020 года выплаты денежной компенсации осуществляет только «ПриватБанк», что, по мнению Комитета, может ограничивать конкуренцию на рынке.
АМКУ напомнил, что потенциально к участию в программе могут быть привлечены 46 банков, уже имеющих опыт работы с государственными выплатами — пенсиями, социальной помощью или зарплатами бюджетников. Однако по состоянию на сентябрь 2025 года ни один из них, кроме ПриватБанка, не заключил договоров с Государственной службой по делам детей.
Поэтому получатели компенсации пока не имеют выбора, в каком банке открыть специальный счет.
АМКУ рекомендовал ведомству ускорить процесс привлечения новых банков во избежание монополизации и обеспечить равные условия предоставления услуг.
При этом до 31 декабря 2025 года должна полностью заработать система взаимодействия между получателями компенсаций, уполномоченными банками и торговыми заведениями, где можно будет использовать средства программы.

Справка Finance.ua:

  • в Минсоцполитики заявили, что в 2026 году содержимое «Паета малыша» пересмотрят. Последнее содержимое пакета было обновлено в 2023-м: появилась тёплая одежда, увеличен размер одеяла, добавлены практичные пеленки;
  • «Паеет малыша» при рождении ребенка в Украине выдают с 1 сентября 2018 года. С 2020 г. введен механизм получения денежной компенсации за него;
  • стоимость «Паеета малыша» составляет три размера прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет на дату рождения ребенка (в 2025 году — 7 689 гривен).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
