Цементная отрасль Украины достигла «военного равновесия»

В 2025 году цементная отрасль нашла «военное равновесие»: производство достигло около 8 млн тонн, внутреннее потребление — около 6,3 млн тонн, экспорт — около 1,5−1,7 млн тонн.
Об этом говорится в анализе информационно-аналитического центра Experts Club, проведенном при содействии Ассоциации производителей цемента Украины «Укрцемент».

Производство

За последние пять лет отрасль пережила пик производства, резкое падение и постепенное восстановление. В 2021-м выпуск цемента достигал около 11 млн тонн, в 2022-м снизился до 5,4 млн тонн. В 2025 году производители говорят о фактическом «потолке» — производстве примерно 8 млн тонн, что при текущих рисках и логистике, вероятно, является максимальным значением.

Спрос

Если в 2021-м в Украине использовали 10,6 млн тонн цемента, то в 2022-м показатель снизился до 4,5 млн тонн, а к 2024-му вырос до 6,3 млн тонн.
За последние пять лет структура спроса также изменилась: основную роль играют инфраструктурные и оборонные проекты, а жилищное и коммерческое строительство уменьшило свою долю.
Учитывая сокращение внутреннего спроса, производители переориентировали часть цемента на экспорт. Если в 2021 году экспорт цемента составлял порядка 9% объемов производства (971 000 тонн), то в 2024 году он достиг около 21,3% объемов производства (1,7 млн ​​тонн).
Основными направлениями экспорта остаются соседние страны — Польша, Румыния, Венгрия и Молдова.
А вот импорт цемента сжался. После примерно 1 млн тонн в докризисном 2020 году поставки в 2024 уменьшились до около 40 000 тонн.
По материалам:
Finance.ua
