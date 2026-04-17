Новые счета за газ: что изменится с октября 2026 года Сегодня 13:30 — Личные финансы

В Украине меняют платежи за газ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление об изменениях в платежках за распределение природного газа для бытовых потребителей.

Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

Постановление вступает в силу 1 октября 2026 года. До этого времени операторы газораспределительных сетей должны привести платежные документы в соответствие с новыми требованиями.

Что изменится в платежках

Постановление предусматривает обновление подходов к формированию счетов за услуги распределения газа.

В частности, определен четкий перечень информации, которая должна содержаться в платежных документах. Это отвечает требованиям Закона Украины «О рынке природного газа» и имплементирует положения директивы ЕС 1788/2024 по минимальным стандартам выставления счетов в газовой сфере.

Также документом установлен единый шаблон, образец и форма счета.

Постановление предусматривает возможность предоставления потребителям единого платежного документа (а на оплату как поставки природного газа, так и его распределения) на одном листе.

В то же время, такая возможность должна реализовываться на равных и недискриминационных условиях для всех поставщиков с соблюдением требований законодательства о разграничении деятельности.

Кроме того, потребители смогут выбирать формат получения счета — бумажный или электронный.

В платежках предусмотрено размещение актуальной информации, определяемой на регулярной основе регулятором.

Напомним, ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявлял , что в Украине уже в этом году могут возрасти тарифы на электроэнергию и газ для населения. Причина: постепенный переход к рыночным ценам в рамках интеграции энергетических рынков с Европейским Союзом. Как прогнозирует эксперт, в 2026 году будут постепенно повышать цены на газ и электроэнергию для украинцев примерно на 25%.

