0 800 307 555
ру
Новые счета за газ: что изменится с октября 2026 года

Личные финансы
42
В Украине меняют платежи за газ
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление об изменениях в платежках за распределение природного газа для бытовых потребителей.
Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.
Постановление вступает в силу 1 октября 2026 года. До этого времени операторы газораспределительных сетей должны привести платежные документы в соответствие с новыми требованиями.

Что изменится в платежках

Постановление предусматривает обновление подходов к формированию счетов за услуги распределения газа.
В частности, определен четкий перечень информации, которая должна содержаться в платежных документах. Это отвечает требованиям Закона Украины «О рынке природного газа» и имплементирует положения директивы ЕС 1788/2024 по минимальным стандартам выставления счетов в газовой сфере.
Также документом установлен единый шаблон, образец и форма счета.
Постановление предусматривает возможность предоставления потребителям единого платежного документа (а на оплату как поставки природного газа, так и его распределения) на одном листе.
В то же время, такая возможность должна реализовываться на равных и недискриминационных условиях для всех поставщиков с соблюдением требований законодательства о разграничении деятельности.
Кроме того, потребители смогут выбирать формат получения счета — бумажный или электронный.
В платежках предусмотрено размещение актуальной информации, определяемой на регулярной основе регулятором.
Напомним, ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявлял, что в Украине уже в этом году могут возрасти тарифы на электроэнергию и газ для населения. Причина: постепенный переход к рыночным ценам в рамках интеграции энергетических рынков с Европейским Союзом. Как прогнозирует эксперт, в 2026 году будут постепенно повышать цены на газ и электроэнергию для украинцев примерно на 25%.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Коммунальные услугиГаз
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems