Гостаможслужба запускает масштабную аттестацию работников таможни
Государственная таможенная служба начинает процесс одноразовой аттестации должностных лиц таможенных органов. Речь идет об обязательной комплексной проверке работников для определения их соответствия занимаемым должностям и антикоррупционным стандартам в рамках реформы таможни.
Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы.
До 13 июля планируется сформировать аттестационные комиссии. Для обеспечения прозрачности и объективности в их состав будут включаться представители международных организаций.
В Гостаможслужбе отметили, что это должно гарантировать применение европейских стандартов оценки.
Аттестация стартует осенью 2026 года
Практический этап аттестации планируется начать ориентировочно в сентябре 2026 года.
Процедура будет включать несколько этапов:
- тестирование на знание законодательства Украины;
- тестирование на общие возможности;
- собеседования по оценке добродетели и профессиональной компетентности.
Для руководства таможни установили отдельные сроки
Закон определяет предельные сроки проведения аттестации со дня назначения председателя Гостаможслужбы.
В течение 18 месяцев аттестацию должны пройти:
- заместители председателя Гостаможслужбы;
- руководители подразделений центрального аппарата и их заместители;
- руководители таможенных органов и их заместители.
Для других должностных лиц таможенных органов предусмотрен срок 36 месяцев.
В Гостаможслужбе отметили, что неподача заявления о согласии на участие в процедуре, отказ от прохождения аттестации или неудовлетворительный результат могут стать основанием для прекращения государственной службы в соответствии с законодательством.
Аттестацию проводят в рамках таможенной реформы
Процедура аттестации проводится в соответствии с законом № 3977-IX «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об установлении особенностей прохождения службы в таможенных органах и проведении аттестации должностных лиц таможенных органов».
Также основанием является постановление Кабинета Министров № 1100 от 8 сентября 2025 года, утверждающее порядок организации и проведения аттестации, оценивания добродетели и профессиональной компетентности должностных лиц таможенных органов.
