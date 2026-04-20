0 800 307 555
Предприниматели назвали главные барьеры для развития бизнеса в Украине

Предприниматель
Дефицит кадров, дорогостоящие материалы и нестабильная инфраструктура все эти факторы хоть и влияют, но не останавливают работу украинского бизнеса, который продолжает работать в условиях системного давления. Подробно о проблемах украинских предпринимателей рассказали в Институте экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

ТОП-5 проблем бизнеса

Самым острым вызовом остается дефицит кадров. В феврале 2026 года на него указали 64% предприятий и этот показатель держится стабильно высоким еще с начала 2025 года (57−65%). Причины — мобилизация и выезд работников, что существенно сужает доступный рынок труда.
Второй по масштабу проблемой рост цен на сырье и материалы — 43%. Хотя это ниже пикового уровня 56% в 2025 году, однако нагрузка на бизнес остается значительной.
Третье место, согласно опросу, занимает безопасность труда: 42% компаний указывают на риски, связанные с военными условиями. Несмотря на незначительное снижение по сравнению с 2025 годом, проблема остается системной.
Четвертый фактор — перебои с электро-, водо- и теплоснабжением. В феврале 2026 года их ощутили 41% предприятий, что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода 2025 года (19%).
Замыкает пятерку проблема снижения спроса: 29% бизнесов сообщили о падении интереса к своим товарам и услугам. В 2025 году этот показатель колебался в пределах 25−33%.

Другие барьеры для бизнеса

Среди менее распространенных, но все еще ощутимых проблем:
  • сложности с перевозкой сырья и товаров — 23%;
  • разрывы цепей поставок — 14%;
  • нехватка оборотных средств — 9%;
  • блокирование налоговых накладных — 4%;
  • коррупция — 3%;
  • давление со стороны контролирующих органов — 3%;
  • повреждение имущества из-за боевых действий — 3%;
  • валютное регулирование — 1%;
  • нехватка топлива — 1%.

Различия по размеру и отраслям

Уровень проблем существенно зависит от масштаба бизнеса. Среди малых и средних предприятий дефицит кадров ощущается значительно острее (до 73%), тогда как среди крупных компаний этот показатель составляет всего 6%. В свою очередь, крупные предприятия чаще сталкиваются с вопросами безопасности труда (54%).
В отраслевом разрезе наибольшие риски фиксируют в металлургии (67%), химической (50%) и пищевой промышленности (47%). Перебои с инфраструктурой чаще всего беспокоят легкую промышленность (59%) и металлургию (50%).
Рост цен на сырье больше всего сказывается на химической отрасли (53%), металлургии и металлообработке (46%), а также пищевой промышленности (45%). В то же время, падение спроса чаще всего испытывают предприятия машиностроения (35%) и производители стройматериалов и химической продукции (по 32%).

Налоговые долги компаний

Исследование также охватило Индекс изменений налоговой задолженности, который в феврале несколько снизился с -0,19 до -0,21. Эксперты ИЭИ говорят, что это свидетельствует об относительной стабильности. Доля компаний, сообщивших об уменьшении долгов, составляет 25,3%, тогда как об их росте — всего 3,7%.
В общей сложности 71% бизнесов не зафиксировали изменений в налоговой нагрузке. Самые высокие значения задолженности наблюдаются в деревообрабатывающей отрасли, в то время как самые низкие — в производстве стройматериалов и пищевой промышленности.
Ранее мы сообщали, что налоговая автоматически взыскала долгов на 876,5 млн грн. При этом следует напомнить, что система охватывает только юридических лиц.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
