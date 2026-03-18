МВФ назвал три большие проблемы в Украине Сегодня 08:27

Проблемы с энергетикой, отсутствие рабочей силы и построение институтов — эти три большие проблемы, кроме войны, видит перед Украиной Международный валютный фонд.

«Демография плюс инвестиции в человеческий капитал — наряду с энергетикой это наши самые большие проблемы, но также и с институциями», — заявил заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован, передает Интерфакс-Украина.

Энергетика

По словам Рашкована, у Украины недостаточно энергетических мощностей: даже если война завершается, для роста их нужно больше.

Он считает, что при возвращении под контроль Украины Запорожской АЭС есть возможность построить вокруг нее AI Factory и сделать страну с ее потенциалом в сфере искусственного интеллекта как минимум крупным региональным игроком.

Дефицит работников

Что касается рабочей силы, то Рашкован упомянул о как минимум 5−6 млн человек, которые выехали или находятся на оккупированных территориях, поэтому их возвращение — большая часть темы экономической политики страны.

По его словам, рождаемость в Украине и до войны была проблемой, а сейчас она меньше одного ребенка на женщину в фертильном возрасте, тогда как рядом существует большое количество развивающихся стран, где значительно выше рождаемость, что создает дисбалансы, которые также в будущем приведут к проблемам.

Климат вместе с этими демографическими перекосами точно приведут к миграции. А мы знаем, как миграция влияет на политику", — объяснил представитель Украины в МВФ.

Он отметил, что именно поэтому в новой программе расширенного финансирования EFF речь идет о трудовых ресурсах и демографии, которая является большой проблемой.

Инвестиции и институты

«Третья проблема — это построение институтов. Потому что любая послевоенная реконструкция… потребует инвестиций. А инвестиции будут идти туда, где будут учреждения», — отметил Рашкован.

Ранее мы сообщали , что МВФ обеспокоен способностью Украины выполнять взятые на себя обязательства, чтобы ставить под угрозу получение помощи из пакета $8,1 млрд, принятого в феврале 2026 года.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.