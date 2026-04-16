Меньше взяток, больше «серого» импорта — бизнес оценил работу таможни Сегодня 11:00

Грузовик на таможенном контроле

Большинство украинских компаний считают работу таможни эффективной, но требующей изменений. В то же время, главной проблемой для бизнеса остаются очереди на границе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса экспортеров и импортеров, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций. Исследование охватило 345 предприятий и длилось с января по февраль 2026 года.

Ключевые проблемы, на которые жалуется бизнес

Наибольшим препятствием в 2025 году для бизнеса остались очереди на границе — о них сообщили почти половина опрошенных.

В то же время возросло значение инфраструктурных проблем. Около трети компаний указали на недостаточную пропускную способность пунктов пересечения, а также на слабое техническое оснащение таможен.

Доля бизнеса, который жалуется на непрозрачность работы таможни, заметно снизилась до около четверти опрошенных. Также уменьшилось количество тех, кто говорит о коррупции и взяточничестве.

Каких изменений хочет бизнес от таможни

Тем не менее, общая оценка работы таможни остается стабильной. Почти половина компаний оценивают ее на хорошем уровне, а средний балл составляет 3,5 из 5 — без изменений по сравнению с предыдущими годами. Индекс восприятия работы таможни также остался почти неизменным — на уровне 0,29.

В то же время, бизнес ожидает от реформ прежде всего сокращения времени прохождения процедур и уменьшения расходов, хотя важность этих факторов постепенно снижается.

Так, несмотря на относительно положительные оценки, таможенные процедуры не ускорились. Среднее время оформления грузов выросло до 6,9 часов, а таможенного досмотра — до 3,4 часов.

С другой стороны, большинство компаний не сталкиваются с серьезными проблемами при прохождении различных видов контроля — таможенного, фитосанитарного или ветеринарного.

Отдельное внимание привлекает рост доли «серого импорта», которая увеличилась до 17%. Это свидетельствует о возвращении этой проблемы в повестку дня.

Кроме того, большинство бизнеса не испытывает трудностей с таможнями других стран. Те же компании, которые сталкивались с проблемами за рубежом, чаще всего упоминали Польшу, в частности в логистическом секторе.

«Но наиболее часто о проблемах за границей говорит логистический сектор, то есть перевозчики, непосредственно работающие на территории соседних стран. И те компании, у которых все же были проблемы с таможенными органами других стран, чаще всего упоминали Польшу: почти 80% ответов», — сообщил старший научный сотрудник ИЭИ Евгений Ангел.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.