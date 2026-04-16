0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Меньше взяток, больше «серого» импорта — бизнес оценил работу таможни

36
Грузовик на таможенном контроле
Большинство украинских компаний считают работу таможни эффективной, но требующей изменений. В то же время, главной проблемой для бизнеса остаются очереди на границе.
Об этом свидетельствуют результаты опроса экспортеров и импортеров, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций. Исследование охватило 345 предприятий и длилось с января по февраль 2026 года.

Ключевые проблемы, на которые жалуется бизнес

Наибольшим препятствием в 2025 году для бизнеса остались очереди на границе — о них сообщили почти половина опрошенных.
В то же время возросло значение инфраструктурных проблем. Около трети компаний указали на недостаточную пропускную способность пунктов пересечения, а также на слабое техническое оснащение таможен.
Доля бизнеса, который жалуется на непрозрачность работы таможни, заметно снизилась до около четверти опрошенных. Также уменьшилось количество тех, кто говорит о коррупции и взяточничестве.

Каких изменений хочет бизнес от таможни

Тем не менее, общая оценка работы таможни остается стабильной. Почти половина компаний оценивают ее на хорошем уровне, а средний балл составляет 3,5 из 5 — без изменений по сравнению с предыдущими годами. Индекс восприятия работы таможни также остался почти неизменным — на уровне 0,29.
В то же время, бизнес ожидает от реформ прежде всего сокращения времени прохождения процедур и уменьшения расходов, хотя важность этих факторов постепенно снижается.
Читайте также
Так, несмотря на относительно положительные оценки, таможенные процедуры не ускорились. Среднее время оформления грузов выросло до 6,9 часов, а таможенного досмотра — до 3,4 часов.
С другой стороны, большинство компаний не сталкиваются с серьезными проблемами при прохождении различных видов контроля — таможенного, фитосанитарного или ветеринарного.
Отдельное внимание привлекает рост доли «серого импорта», которая увеличилась до 17%. Это свидетельствует о возвращении этой проблемы в повестку дня.
Кроме того, большинство бизнеса не испытывает трудностей с таможнями других стран. Те же компании, которые сталкивались с проблемами за рубежом, чаще всего упоминали Польшу, в частности в логистическом секторе.
«Но наиболее часто о проблемах за границей говорит логистический сектор, то есть перевозчики, непосредственно работающие на территории соседних стран. И те компании, у которых все же были проблемы с таможенными органами других стран, чаще всего упоминали Польшу: почти 80% ответов», — сообщил старший научный сотрудник ИЭИ Евгений Ангел.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПошлинаКоррупцияИмпортЭкспорт
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems