Меньше взяток, больше «серого» импорта — бизнес оценил работу таможни
Большинство украинских компаний считают работу таможни эффективной, но требующей изменений. В то же время, главной проблемой для бизнеса остаются очереди на границе.
Об этом свидетельствуют результаты опроса экспортеров и импортеров, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций. Исследование охватило 345 предприятий и длилось с января по февраль 2026 года.
Ключевые проблемы, на которые жалуется бизнес
Наибольшим препятствием в 2025 году для бизнеса остались очереди на границе — о них сообщили почти половина опрошенных.
В то же время возросло значение инфраструктурных проблем. Около трети компаний указали на недостаточную пропускную способность пунктов пересечения, а также на слабое техническое оснащение таможен.
Доля бизнеса, который жалуется на непрозрачность работы таможни, заметно снизилась до около четверти опрошенных. Также уменьшилось количество тех, кто говорит о коррупции и взяточничестве.
Каких изменений хочет бизнес от таможни
Тем не менее, общая оценка работы таможни остается стабильной. Почти половина компаний оценивают ее на хорошем уровне, а средний балл составляет 3,5 из 5 — без изменений по сравнению с предыдущими годами. Индекс восприятия работы таможни также остался почти неизменным — на уровне 0,29.
В то же время, бизнес ожидает от реформ прежде всего сокращения времени прохождения процедур и уменьшения расходов, хотя важность этих факторов постепенно снижается.
Кроме того, большинство бизнеса не испытывает трудностей с таможнями других стран. Те же компании, которые сталкивались с проблемами за рубежом, чаще всего упоминали Польшу, в частности в логистическом секторе.
«Но наиболее часто о проблемах за границей говорит логистический сектор, то есть перевозчики, непосредственно работающие на территории соседних стран. И те компании, у которых все же были проблемы с таможенными органами других стран, чаще всего упоминали Польшу: почти 80% ответов», — сообщил старший научный сотрудник ИЭИ Евгений Ангел.