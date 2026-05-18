За Ермака внесли уже полную сумму залога Сегодня 10:33 — Казна и Политика

За бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака внесли полную необходимую сумму залога — 140 миллионов гривен.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на пресс-службу ВАКС и его адвоката Игоря Фомина.

Пополнять счет для внесения залога желающие могли и в течение выходных, но ВАКС проверяет наличие средств в рабочий день. Несмотря на активный сбор средств на залог, 16 и 17 мая Андрей Ермак провел в платной камере следственного изолятора.

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 140 миллионов гривен.

За бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака, подозреваемом в причастности к легализации 460 млн грн во время строительства элитного коттеджного городка «Династия» под Киевом, через пять часов после ареста начали вносить залог.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.