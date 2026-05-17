Как изменились расходы на зарплаты военным с начала войны (инфографика) Сегодня 09:09 — Казна и Политика

Как выросли расходы на зарплаты военным за время полномасштабного вторжения

Больше всего выросли расходы на Государственную специальную службу транспорта — в 23 раза. Однако по размеру выплат стабильно лидируют Вооруженные силы и Нацгвардия: в 2026 году их служащим в сумме предусмотрено почти 900 миллиардов гривен.

Как изменились заложенные в бюджете расходы на зарплаты военных после начала войны, рассказывает «Слово и дело».

Во сколько раз выросли расходы на зарплату военным

Наименьшие расходы в бюджете 2021 года предусматривались работникам Госспецтрансслужбы: 685 миллионов гривен.

За время полномасштабного вторжения важность транспортного обеспечения на порядок возросла, что обусловило расширение ГССТ и увеличение расходов на зарплату в 23 раза, до 15 миллиардов 720 миллионов в бюджете 2026 года.

В 13 раз увеличилось финансирование персонала Вооруженных сил и Нацгвардии.

Расходы на зарплату ВСУ в 2021 году составили чуть более 57 миллиардов гривен, а к 2023 году выросли почти до 783 миллиардов. В последующие годы эта бюджетная статья колебалась то вниз, то вверх. В бюджете 2026 года на зарплату ВСУ заложено 717 с половиной миллиардов гривен.

В свою очередь расходы на зарплату персонала Нацгвардии в 2021 году составили 7 миллиардов 674 миллиона гривен, а в нынешнем плане правительству на них выделен 101 миллиард 279 миллионов гривен.

Читайте также ФЛПам грозят штрафы за неуплату военного сбора

В десять раз выросло финансирование зарплат работников Главного управления разведки. В 2026 году им предусмотрено 18 млрд. 715 млн. грн.

Расходы на оплату персонала Госпогранслужбы, которая с 2022 года активно участвует в боевых действиях, выросли в восемь — до 65 миллиардов 291 миллиона гривен.

Меньше всего увеличилось финансирование работников Службы безопасности и Службы внешней разведки — в три и два раза соответственно. В 2026 году на зарплату персонала СБУ заложено более 32 миллиардов 272 миллиона гривен, а СВР — 4 миллиарда 597 миллионов гривен.

Что повлияло на рост расходов на зарплату военным

Есть два фактора роста государственных расходов на оплату труда военнослужащим.

Во-первых, во время полномасштабного вторжения на порядок выросла численность всех сил обороны. Одни только ВСУ выросли с 246 тысяч человек в 2021 году до около 900 тысяч в 2025 году.

Во-вторых, увеличилась и средняя зарплата военнослужащих — как минимальный оклад, так и дополнительные выплаты за участие в боевых действиях.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.