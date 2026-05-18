0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польские строители объединились для восстановления Украины

Казна и Политика
98
Три крупные польские строительные компании — Budimex, Polimex Mostostal и AMW SINEVIA — подписали соглашение о сотрудничестве для участия в будущем восстановлении Украины. Документ был подписан в Варшаве при участии представителей польского правительства.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства госактивов Польши.
В Министерстве государственных активов Польши сообщили, что соглашение предусматривает объединение компетенций, ресурсов и опыта компаний по подготовке и реализации масштабных инфраструктурных проектов в Украине после завершения боевых действий.
Сотрудничество будет касаться, прежде всего, восстановления и модернизации инфраструктуры. Финансирование таких проектов может осуществляться за счет Европейского Союза через Банк национальной экономики Польши (BGK), а также из международных источников.
Министр государственных активов Польши Войцех Бальчун назвал соглашение примером долгосрочного и ответственного подхода польского бизнеса к процессу возобновления Украины.
По его словам, Польша уже работает над инструментами, позволяющими усилить роль польских компаний в будущих проектах в сферах инфраструктуры, логистики, портов и энергетики.
По материалам:
Finance.ua
Польша
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems