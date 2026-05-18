Польские строители объединились для восстановления Украины

Три крупные польские строительные компании — Budimex, Polimex Mostostal и AMW SINEVIA — подписали соглашение о сотрудничестве для участия в будущем восстановлении Украины. Документ был подписан в Варшаве при участии представителей польского правительства.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства госактивов Польши.
В Министерстве государственных активов Польши сообщили, что соглашение предусматривает объединение компетенций, ресурсов и опыта компаний по подготовке и реализации масштабных инфраструктурных проектов в Украине после завершения боевых действий.
Сотрудничество будет касаться, прежде всего, восстановления и модернизации инфраструктуры. Финансирование таких проектов может осуществляться за счет Европейского Союза через Банк национальной экономики Польши (BGK), а также из международных источников.
Министр государственных активов Польши Войцех Бальчун назвал соглашение примером долгосрочного и ответственного подхода польского бизнеса к процессу возобновления Украины.
По его словам, Польша уже работает над инструментами, позволяющими усилить роль польских компаний в будущих проектах в сферах инфраструктуры, логистики, портов и энергетики.