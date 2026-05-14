Минэкономики представило бизнесу новые цифровые сервисы и законодательные изменения Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Представители министерства рассказали о ближайших законодательных изменениях, ожидаемых обновлениях и других актуальных для бизнеса вопросах.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины провело встречу с Европейской Бизнес Ассоциацией, где представило планы реформ на 2026−2027 годы.

Об этом сообщает ЕБА.

Цифровые инструменты взаимодействия государства и бизнеса

Заместитель министра по цифровому развитию Александр Циборт презентовал результаты работы государственной платформы «Пульс» — инструмента для сбора и решения проблем бизнеса. На первый квартал 2026 года платформа получила более 500 обращений, на основе которых готовятся изменения к нормативно-правовому регулированию.

В настоящее время уже реализовано 98 решений с общим экономическим эффектом более 1,8 млрд грн. В будущем Пульс планируют интегрировать с «Дією» и банковским сектором. Это позволит формировать аналитику потребностей бизнеса на основе больших массивов данных.

Отдельно спикер представил систему «Горизонт», которая появится в «Дія» и будет направлена ​​на развитие workforce-политики. Речь идет о согласовании потребностей бизнеса и государства в подготовке и переквалификации кадров, прежде всего, по рабочим специальностям.

Бронирование работников

Директор Департамента экономики, безопасности и обороны министерства Сергей Сметанко сообщил, что продолжается работа по совершенствованию механизма бронирования через «Дію». Минэкономики и Минобороны прорабатывают несколько моделей, а согласованное решение ожидается уже в июне.

Также бизнес еще раз обратил внимание на возможность корректировки подходов к бронированию компаний, фактически работающих в прифронтовых регионах, хотя зарегистрированы не там.

Евроинтеграция в агросекторе и «промышленный безвиз»

Замминистра Тарас Высоцкий сообщил, что после принятия необходимого законодательства Украина переходит к практическому этапу переговоров с ЕС по Соглашению АСАА («промышленный безвиз»).

По оценкам министерства, реалистичен запуск механизма уже в 2027 году. Также стороны договорились раздельно обработать дорожную карту вместе с компаниями.

Также ведомство работает над модернизацией системы электронных складских документов. Планируется обновление ІТ-решений в течение 4−6 месяцев, а также введение электронных подписей по всей цепи оборота зерна.

Относительно рынка древесины правительство готовит решение для повышения прозрачности биржевых торгов и увеличения заготовки сырья.

Регуляторная политика и законодательные изменения

Министерство подтвердило готовность доработать законопроект № 15100 по внесудебному разрешению потребительских споров совместно с бизнесом, в частности касаемо требований к маркировке продукции.

Представители Минэкономики также сообщили о подготовке отдельных законодательных инициатив, а именно:

повторное внесение законопроекта об урегулировании регистрации детского и медицинского питания с возможностью завершить регистрацию с середины июня;

разработку законодательства в сфере управления отходами электронного и электрического оборудования — представление на рассмотрение Правительства ожидается в августе 2026 года;

работу над законопроектами относительно официального контроля, пестицидов и модернизации аграрного регулирования.

