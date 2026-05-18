В то же время, водоканалы, работающие с поверхностными источниками, имеют меньшие затраты на электроэнергию, однако используют реагенты для очистки воды.
Рельеф местности
В некоторых городах вода и стоки движутся самотеком, что позволяет экономить электроэнергию.
К примеру, высота в разных частях Тернополя колеблется от 300 до 370 метров над уровнем моря, а перепад высот достигает около 70 метров. Это усложняет работу систем водоснабжения и водоотвода и требует дополнительных затрат электроэнергии.
Объемы потребления
В небольших городах тарифы обычно выше меньших объемов потребления воды.
Часть расходов предприятий напрямую зависит от количества потребленной воды, в частности, расходы на электроэнергию и реагенты. В то же время есть расходы, которые остаются устойчивыми независимо от объемов потребления. К примеру, зарплаты работников, транспортные расходы, обслуживание техники и часть налогов.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на НБУ писал, что растет вероятность поэтапного повышения тарифов на ЖКХ из-за ухудшения состояния энергосистемы. Значительным источником неопределенности для прогноза инфляции остаются сроки и параметры пересмотра тарифов на отдельные услуги ЖКХ и других административно регулируемых цен.
Также мы рассказывали, что в мае некоторые украинцы могут получить третью платежку за газ. Это дополнительный счет за распределение, которое посылают после ежегодного пересчета потребления. Этот счет связан с корректировкой фактического потребления. Это не новый тариф и не повышение цен, а техническая корректировка оплат за весь год.