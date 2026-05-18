Почему в городах Украины отличаются тарифы на воду — объяснение водоканала

Цены на услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу действительно неодинаковы
Цены на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода в украинских городах отличаются из-за ряда факторов.
Об этом сообщили в КП «Тернопольводоканал».

Технологические особенности водоканалов

В предприятии объяснили, что водоканалы в Украине используют разные источники воды. Часть берет воду из поверхностных источников — рек, озер или каптажей, другие — из подземных.
«Тернопольводоканал» использует подземные источники. Поэтому предприятие тратит больше электроэнергии на добычу воды из скважин глубиной от 30 до 50 метров и ее транспортировку до потребителей.
В то же время, водоканалы, работающие с поверхностными источниками, имеют меньшие затраты на электроэнергию, однако используют реагенты для очистки воды.

Рельеф местности

В некоторых городах вода и стоки движутся самотеком, что позволяет экономить электроэнергию.
К примеру, высота в разных частях Тернополя колеблется от 300 до 370 метров над уровнем моря, а перепад высот достигает около 70 метров. Это усложняет работу систем водоснабжения и водоотвода и требует дополнительных затрат электроэнергии.

Объемы потребления

В небольших городах тарифы обычно выше меньших объемов потребления воды.
Часть расходов предприятий напрямую зависит от количества потребленной воды, в частности, расходы на электроэнергию и реагенты. В то же время есть расходы, которые остаются устойчивыми независимо от объемов потребления. К примеру, зарплаты работников, транспортные расходы, обслуживание техники и часть налогов.
Из-за меньших объемов потребления в небольших городах эти расходы делятся на меньшее количество потребителей, что влияет на размер тарифа.

Состояние сетей

Еще один фактор — инвестиции в обновление инфраструктуры. Некоторые водоканалы могут не вкладывать средства в модернизацию сетей и оборудования, что позволяет удерживать более низкие тарифы.
В предприятии отметили, что своевременная замена изношенного оборудования оказывает влияние на качество услуг, а также помогает минимизировать аварии и отключение водоснабжения.
Алена Листунова
