Увольнение по состоянию здоровья: какие компенсации обязан выплатить работодатель

Если работник уволен по инициативе работодателя из-за состояния здоровья, ему полагаются дополнительные выплаты
Если работник уволен по инициативе работодателя ввиду состояния здоровья, которое не позволяет выполнять должностные обязанности, ему полагаются дополнительные выплаты. Это прямо предусмотрено трудовым законодательством.
На какие выплаты может рассчитывать уволенный по состоянию здоровья сотрудник, пишет Новости.Live.

Выплаты при увольнении с работы

Пункт 2 статьи 40 Кодекса законов о труде определяет право работодателя расторгнуть трудовой договор с работником, не способным выполнять должностные обязанности из-за состояния здоровья. Однако компания/предприятие берет на себя обязательство выплатить:
  • заработную плату за отработанные дни;
  • компенсацию за неиспользованный отпуск;
  • выходное пособие.
Согласно статье 44 КЗоТ, выходное пособие начисляется в размере не менее среднего месячного заработка сотрудника. На предприятиях, не финансируемых из государственного бюджета, эту выплату могут гарантировать в большем размере, прописав соответствующее условие в коллективном договоре.

Если работодатель выдает зарплаты «в конвертах», пытаясь избежать налоговой погрузки и оформления наемных работников, ему грозят серьезные санкции. Украинское законодательство устанавливает такую ​​ответственность для недобросовестных представителей бизнеса:
  • за допуск к работе без оформления трудового договора или контракта — 10 минимальных зарплат (86 470 грн) на каждого работника или 30 МЗП (259 410 грн) в случае повторного нарушения в течение двух лет;
  • за выплату заработка не в полном объеме — штраф от 510 до 1 700 грн на должностных лиц предприятия или 1 700−5 100 грн в случае повторного несоблюдения закона.
Отдельно учитывается статья 41 Кодекса об административных правонарушениях, устанавливающая штраф в размере 8 500−17 000 грн. За повторное игнорирование требования придется уплатить от 17 000 до 34 000 грн.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что не всегда работник обязан отрабатывать две недели после подачи заявления на увольнение. Есть случаи, когда человек вправе прекратить трудовые отношения «день в день».
