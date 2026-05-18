Для роста ВВП Украине нужны миллионы работников — Минэкономики

По меньшей мере, 2 миллиона людей, которые сейчас проживают в Украине, можно дополнительно привлечь к рынку труда

Вопрос привлечения трудовых мигрантов пока не актуален для правительства. Приоритетом остается возвращение украинцев, уехавших за границу.

Об этом в интервью заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

По словам министра, одним из ключевых вызовов для бизнеса является расширение рынка труда.

«Мы подсчитали, что для ежегодного роста ВВП на 7% украинской экономике в течение следующих 10 лет нужно 4,5 миллиона человек», — сообщил он.

Соболев отметил, что на подконтрольной Украине территории проживает около 30 миллионов человек, из которых официально работают 10,5 миллиона. Еще примерно 2,6 миллиона человек заняты в теневом секторе.

В то же время, по оценкам правительства, не менее 2 миллионов человек, которые сейчас проживают в Украине, можно дополнительно привлечь на рынок труда.

Правительство рассчитывает на молодежь и людей постарше

Как пояснил министр, речь идет о молодежи, людях в возрасте 50+, а также отдельных категориях граждан, которые сейчас не участвуют в экономической деятельности.

«Отчасти мы говорили в контексте бронирования о людях в розыске и СОЧ. Это люди, которые сейчас тоже не участвуют в рынке труда. Привлечение всех этих категорий — наша первая цель», — сказал Соболев.

Возвращение украинцев из-за границы

Вторым ключевым источником пополнения рынка труда министр назвал возвращение украинцев из-за границы.

По его словам, за пределами страны находятся более 6 миллионов украинцев. Правительство проводило опрос, чтобы определить условия, необходимые для их возвращения.

«Это деньги на переезд, жилье, школа, больница и дальше работа. С работой здесь проблем не будет. Сейчас Министерство социальной политики открывает украинские хабы, чтобы держать связь и нарабатывать с партнерами программы для возвращения. Вот это главное. Нам нужны украинцы в Украине», — сказал Соболев.

Соболев подчеркнул, что привлечение трудовых мигрантов пока не входит в приоритеты правительства.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Государственная служба занятости не занимается привлечением мигрантов в Украину и не ищет работников за границей. Ее функция только оформление разрешений на трудоустройство иностранцев, если работодатель самостоятельно нашел такого кандидата.

Статистика свидетельствует, что после начала полномасштабной войны количество разрешений на трудоустройство иностранцев даже существенно сократилось. До 2022 года в Украине ежегодно выдавали около 20 тысяч таких разрешений. Для сравнения:

в 2024 году выдали 4720 разрешений;

в 2025 году — 7 483.

Также мы рассказывали , что в Украине предлагают выдавать разрешения на трудоустройство иностранцев только в исключительных случаях, в частности, при отсутствии украинских специалистов на соответствующие вакансии. Такую инициативу предлагают на сайте Кабинета Министров в электронной петиции № 41/009848−26эп.

