С 1 июля в Польше подорожает горючее Сегодня 06:25 — Мир

Бензин на АЗС

С 1 июля водителям в Польше придется платить больше за горючее из-за возврата к стандартной ставке НДС в размере 23%.

средняя цена бензина вырастет примерно до 6,50 злотых за литр, а дизельного топлива — до 6,70 злотых, пишет По прогнозам,пишет inpoland

Почему дорожает горючее

Программу CPN правительство Дональда Туска ввело в конце марта после роста цен на топливо, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. В рамках этой программы акцизный налог был снижен, а ставку НДС на топливо сократили с 23% до 8%. Кроме того, министр энергетики ежедневно устанавливал максимальные цены на топливо, публиковавшиеся в Monitor Polski.

Отмена программы происходит поэтапно. С 16 июня уже возобновилась стандартная ставка акцизного налога, а с 1 июля снова начнет действовать НДС в размере 23%.

Какими будут новые цены

По прогнозам BM Reflex, после возвращения полной ставки НДС средняя цена бензина составит около 6,50 злотых за литр, а дизельного горючего — примерно 6,70 злотых за литр.

В то же время эксперты считают, что резкого скачка цен не будет, поскольку мировой рынок нефти остается относительно стабильным, а стоимость нефти почти вернулась к уровню, который был до начала конфликта на Ближнем Востоке.

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После завершения действия программы также снова увеличится разница в ценах между разными автозаправочными станциями. Самые высокие цены по-прежнему ожидаются на автомагистралях, где литр горючего может стоить более 7 злотых.

Ранее мы сообщали , что после предварительных договоренностей между США и Ираном о мирном урегулировании конфликта мировые цены на нефть начали резко снижаться. Эксперты не исключают, что котировки могут вернуться к уровням начала года, а в Украине это способно запустить процесс удешевления топлива в ближайшие недели.

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