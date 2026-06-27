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Бензин может подешеветь до 55 грн за литр: прогноз эксперта

Энергетика
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Эксперт прогнозирует снижение цен на топливо
Эксперт прогнозирует снижение цен на топливо, Фото: magnific
В Украине могут продолжить снижаться цены на топливо. Эксперты объясняют это падением мировых котировок нефти и постепенной адаптацией внутреннего рынка. При благоприятных условиях бензин А-95 может подешеветь до 55 грн/литр.
Об этом рассказал директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн изданию «Новости. Live».

Эксперт о снижении цен на топливо

Куюн отметил, что цены на горючее в Украине продолжат реагировать на изменение стоимости нефти на мировых рынках. По его словам, тенденция к удешевлению уже идет.
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Эксперт объяснил, что украинский рынок реагирует на колебания с задержкой, поскольку на заправках еще реализуются запасы горючего, закупленные по предварительным ценам. Именно поэтому снижение стоимости происходит постепенно, а не мгновенно.
Куюн также добавил, что дальнейшая динамика цен будет напрямую зависеть от ситуации на нефтяном рынке. В случае падения стоимости нефти до уровня около 50 долларов за баррель бензин может еще существенно подешеветь.
«Мы уже более половины пути прошли к докризисным ценам. Мировой рынок снижается, а мы традиционно идем немного позади из-за запасов горючего… Единственное, что не хватает, немного стабильности. Вы же видите, что сегодня закрыли пролив, завтра открыли. То есть, все очень шатко. Если все-таки стабилизируется ситуация, то тогда я уверен, что мы пойдем даже ниже тех цен, с которых стартовали», — объяснил эксперт.
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В то же время, Куюн добавил, что только за последнюю неделю дизельное топливо подешевело на 3−5 грн за литр, а от пиковых значений цена уже снизилась примерно на 12 грн.
По его оценкам, при стабилизации нефтяного рынка стоимость горючего может вернуться даже к уровням, которые были до последнего скачка цен.
Ранее Finance.ua писал, основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин заявлял, что скачок цен на топливо обязательно будет ближе к началу осени, при этом дизель может стоить 90−95 гривен за литр.
«Нас все равно ждет кризис поближе к августу, к сентябрю. Если не будет окончательно решен вопрос с Ормузским проливом, то мировые резервы уже не будут покрывать тот дефицит, который сейчас возникает», — говорит эксперт.
По материалам:
Novyny.live
ГорючееБензинНефть
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