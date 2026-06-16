Владельцы электромобилей сэкономили 72 млрд грн на горючем Сегодня 09:44 — Технологии&Авто

Зарядной инфраструктуры в Украине все еще недостаточно

С начала полномасштабного вторжения парк аккумуляторных электромобилей в Украине вырос в пять раз, а общая мощность общественной зарядной инфраструктуры увеличилась почти втрое. По состоянию на 2026 год в Украине зарегистрировано более 250 тысяч электромобилей, а количество зарядных точек превысило 8 тысяч.

Об этом говорится в новом исследовании Transport & Environment — Electric Resilience: How Ukraine Became Rising Star in EV Mobility.

Электромобили помогли сократить расходы на горючее

По данным исследования, распространение электромобилей способствовало уменьшению зависимости Украины от импорта ископаемого топлива. Владельцы электрокаров сэкономили на горючем 72 млрд грн (1,4 млрд евро). Это эквивалентно 4 млн баррелей нефти и 1,5 млн тонн CO2e выбросов, которых удалось избежать.

Поскольку более 85% дизельного топлива и бензина Украина импортирует, использование электромобилей позволило избежать расходов на закупку нефти на сумму 16 млрд. грн. (312 млн евро).

Для сравнения это примерно соответствует стоимости закупки 50 локомотивов для украинской железной дороги.

Отмена льгот привела к падению продаж

В то же время, авторы исследования предупреждают, что этот прогресс оказался под риском после завершения действия налоговых льгот на импорт электромобилей в 2026 году.

Доля электромобилей на рынке упала с более чем 40% в конце 2025 года до менее чем 10% в первом квартале 2026 года после завершения освобождения от НДС и импортных пошлин.

Домашняя зарядка остается самым дешевым вариантом

Отдельно в исследовании обращают внимание на важность домашней зарядки. В Украине она остается до 14 раз дешевле общественной зарядки, что делает электромобили с возможностью заряжаться дома конкурентной альтернативой авто с двигателями внутреннего сгорания. В то же время для многих жителей многоквартирных домов установка домашних зарядок до сих пор усложнена из-за разрешительных, технических и финансовых барьеров.

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Несмотря на быстрый рост зарядной инфраструктуры в Украине все еще недостаточно. По данным исследования, в Украине приходится примерно одна зарядка на 35 электромобилей, в то время как в странах Центральной и Восточной Европы средний показатель — одна зарядка на 5 электромобилей.

Кроме того, только 31% украинской базовой сети TEN-T в 2026 году отвечает требованиям европейского регламента AFIR, хотя это уже примерно в 10 раз больше, чем в 2024 году.

Какие шаги рекомендуют эксперты

Среди основных рекомендаций авторов исследования:

не вводить дополнительную фискальную нагрузку на владельцев электромобилей после завершения налоговых льгот;

упростить процедуры установки домашних зарядных станций, в частности для ОСМД;

определить обязательные цели развития зарядной инфраструктуры в соответствии с требованиями AFIR, особенно на междугородных транспортных коридорах;

поддерживать проекты скоростных DC-зарядных станций и зарядных хабов в сочетании с солнечной генерацией.

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