Новая Siri от Apple может помочь компании выйти из ИИ-кризиса — Bloomberg 16.06.2026, 02:34 — Технологии&Авто

Apple наконец-то начала преодолевать одну из самых больших проблем последних лет — отставание в сфере искусственного интеллекта.

Как пишет Bloomberg, новая Siri с искусственным интеллектом, несмотря на двухлетнее опоздание и отсутствие революционных возможностей, оказалась достаточно полезной, чтобы изменить отношение пользователей к голосовому ассистенту.

Главные обновления и улучшения

Главным обновлением стали функции персонального контекста и понимание содержимого экрана. Именно эти возможности Apple впервые показала еще в 2024 году, но выпустила только сейчас. Они позволяют Siri работать не только с отдельными командами, но и анализировать информацию на пользовательском устройстве.

Например, Siri теперь может найти старое письмо с заказом, отыскать рекомендацию сериала от члена семьи в сообщениях, найти ранее рекомендованный ресторан, создать событие в календаре на основе открытого письма или помочь сформировать сообщение с учетом контекста.

Одно из самых больших улучшений — Siri наконец-то стала лучше понимать обычную речь. Раньше ассистент часто неверно выполнял даже простые запросы. Теперь он способен обрабатывать более сложные задачи и работать ближе к современным ИИ-чатам, таким как ChatGPT, Gemini или Claude.

Новая Siri может помочь с поиском информации, редактированием текстов, рецептами, историческими справками, проверкой информации и повседневными задачами. Для многих пользователей этого будет достаточно, чтобы не открывать посторонние ИИ-приложения.

Siri пока не заменяет полноценные ИИ-системы

В то же время, Siri пока не заменяет полноценные ИИ-системы. Она все еще уступает конкурентам в сложных задачах — глубоких исследованиях, программировании, анализе крупных документов, создании отчетов или работе с большими объемами данных.

Несмотря на это обновление стало важным шагом для Apple. Компания впервые имеет собственный ИИ-инструмент, реально работающий и встроенный в ее экосистему. Siri еще не стала лучшим ИИ-ассистентом на рынке, но после лет проблем Apple наконец-то получила основу, на которой можно строить будущие возможности.

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