Apple Intelligence получила десятки новых функций: что появится на iPhone, iPad и Mac 10.06.2026, 00:24 — Технологии&Авто

Apple сделала ставку на новые функции и улучшения на основе искусственного интеллекта

В этом году на WWDC 2026 Apple решила отойти от традиционного формата отдельных презентаций каждой операционной системы и сделала ставку на новые функции и улучшения на основе искусственного интеллекта. Одним из главных анонсов стало масштабное обновление Apple Intelligence для iPhone, iPad и Mac. Оно принесло новые инструменты для редактирования фотографий, автоматизации задач, работы в Safari, управления паролями и интеллектуального поиска информации в системных приложениях.

Обновление приложения «Фото»

Одним из самых больших обновлений стало приложение «Фото». Пользователи получат функцию Spatial Reframing, позволяющую менять композицию и перспективу уже сделанных снимков. Также появился инструмент Extend, который может расширять границы фотографии с помощью генеративного ИИ. Apple также улучшила функцию Clean Up для удаления нежелательных снимков. Все фото, отредактированные с помощью ИИ, будут автоматически получать скрытый водяной знак SynthID.

Safari

Safari получил несколько новейших функций на базе Apple Intelligence. Веб-браузер сможет автоматически группировать вкладки по темам, отслеживать изменения на веб-страницах через инструмент Notify Me и создавать собственные расширения по текстовому описанию пользователя. К примеру, система может сгенерировать кнопку для сохранения и оценки рецептов прямо на сайте.

Браузер Safari получил несколько новых функций

Passwords

Приложение Passwords может автоматически заменять слабые или скомпрометированные пароли. Для этого система самостоятельно входит на поддерживаемые сайты и обновляет аккаунты на более надежные пароли без необходимости ручного вмешательства пользователя.

Приложение Passwords теперь может автоматически заменять слабые или скомпрометированные пароли.

Image Playground

Apple также существенно обновила Image Playground. Сервис научился создавать фотореалистичные изображения и позволяет редактировать отдельные объекты с помощью текстовых команд или жестов. Созданные ИИ-изображения также будут получать водяной знак SynthID.

Apple также существенно обновила Image Playground

Messages и Mail

В Messages и Mail появятся контекстные подсказки для создания напоминаний, заметок и поиска фотографий. Smart Reply сможет учитывать индивидуальный стиль письма пользователя, а приложение «Календарь» научится создавать события на основе обычного текстового описания.

Apple Intelligence также получит более глубокую интеграцию с приложением «Телефон». Новая функция Call Context автоматически находит необходимую информацию во время звонков в компании, например номер бронирования рейса или код подтверждения заказа. Вся обработка происходит локально на устройстве.

Для автоматизации Apple добавила функцию Describe a Shortcut. Она позволяет создавать сложные команды в приложении «Команды» с помощью обычного текстового описания. Система самостоятельно формирует необходимую последовательность действий и может менять ее по дополнительным указаниям пользователя.

HomeKit

Обновление также коснулось HomeKit. Пользователи получат автоматически сгенерированные описания событий камер безопасности, поиск по записям видео и интеллектуальную группировку связанных уведомлений в одно событие.

По словам Apple, новое поколение Apple Intelligence работает на базе обновленных Apple Foundation Models, которые производятся как непосредственно на устройстве, так и через инфраструктуру Private Cloud Compute. Компания подчеркивает, что архитектура системы построена с акцентом на защиту конфиденциальности пользователей.

Новые функции уже доступны для тестирования через Apple Developer Program, а на следующий месяц появится публичная бета в Apple Beta Software Program.

Что касается поддерживаемых языков, то это английский, датский, нидерландский, французский, немецкий, итальянский, норвежский, португальский, испанский, шведский, турецкий, вьетнамский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), японский и корейский. Некоторые возможности могут отличаться в зависимости от региона или языка.

Apple Intelligence будет доступна на следующих устройствах:

iPhone 16 и более новые модели;

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max;

iPad mini с чипом A17 Pro;

iPad с чипом M 1 или более новым;

или более новым; MacBook Neo из A18 Pro;

Mac с чипом M 1 или более новым;

или более новым; Apple Vision Pro;

Apple Watch Series 10 и более новые;

Apple Watch Ultra 2 и более новые;

Apple Watch SE 3.

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