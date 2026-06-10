Apple Intelligence получила десятки новых функций: что появится на iPhone, iPad и Mac
В этом году на WWDC 2026 Apple решила отойти от традиционного формата отдельных презентаций каждой операционной системы и сделала ставку на новые функции и улучшения на основе искусственного интеллекта. Одним из главных анонсов стало масштабное обновление Apple Intelligence для iPhone, iPad и Mac. Оно принесло новые инструменты для редактирования фотографий, автоматизации задач, работы в Safari, управления паролями и интеллектуального поиска информации в системных приложениях.
Обновление приложения «Фото»
Одним из самых больших обновлений стало приложение «Фото». Пользователи получат функцию Spatial Reframing, позволяющую менять композицию и перспективу уже сделанных снимков. Также появился инструмент Extend, который может расширять границы фотографии с помощью генеративного ИИ. Apple также улучшила функцию Clean Up для удаления нежелательных снимков. Все фото, отредактированные с помощью ИИ, будут автоматически получать скрытый водяной знак SynthID.
Safari
Safari получил несколько новейших функций на базе Apple Intelligence. Веб-браузер сможет автоматически группировать вкладки по темам, отслеживать изменения на веб-страницах через инструмент Notify Me и создавать собственные расширения по текстовому описанию пользователя. К примеру, система может сгенерировать кнопку для сохранения и оценки рецептов прямо на сайте.
Passwords
Приложение Passwords может автоматически заменять слабые или скомпрометированные пароли. Для этого система самостоятельно входит на поддерживаемые сайты и обновляет аккаунты на более надежные пароли без необходимости ручного вмешательства пользователя.
Image Playground
Apple также существенно обновила Image Playground. Сервис научился создавать фотореалистичные изображения и позволяет редактировать отдельные объекты с помощью текстовых команд или жестов. Созданные ИИ-изображения также будут получать водяной знак SynthID.
Messages и Mail
В Messages и Mail появятся контекстные подсказки для создания напоминаний, заметок и поиска фотографий. Smart Reply сможет учитывать индивидуальный стиль письма пользователя, а приложение «Календарь» научится создавать события на основе обычного текстового описания.
Apple Intelligence также получит более глубокую интеграцию с приложением «Телефон». Новая функция Call Context автоматически находит необходимую информацию во время звонков в компании, например номер бронирования рейса или код подтверждения заказа. Вся обработка происходит локально на устройстве.
Для автоматизации Apple добавила функцию Describe a Shortcut. Она позволяет создавать сложные команды в приложении «Команды» с помощью обычного текстового описания. Система самостоятельно формирует необходимую последовательность действий и может менять ее по дополнительным указаниям пользователя.
HomeKit
Обновление также коснулось HomeKit. Пользователи получат автоматически сгенерированные описания событий камер безопасности, поиск по записям видео и интеллектуальную группировку связанных уведомлений в одно событие.
По словам Apple, новое поколение Apple Intelligence работает на базе обновленных Apple Foundation Models, которые производятся как непосредственно на устройстве, так и через инфраструктуру Private Cloud Compute. Компания подчеркивает, что архитектура системы построена с акцентом на защиту конфиденциальности пользователей.
Новые функции уже доступны для тестирования через Apple Developer Program, а на следующий месяц появится публичная бета в Apple Beta Software Program.
Что касается поддерживаемых языков, то это английский, датский, нидерландский, французский, немецкий, итальянский, норвежский, португальский, испанский, шведский, турецкий, вьетнамский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), японский и корейский. Некоторые возможности могут отличаться в зависимости от региона или языка.
Apple Intelligence будет доступна на следующих устройствах:
- iPhone 16 и более новые модели;
- iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max;
- iPad mini с чипом A17 Pro;
- iPad с чипом M1 или более новым;
- MacBook Neo из A18 Pro;
- Mac с чипом M1 или более новым;
- Apple Vision Pro;
- Apple Watch Series 10 и более новые;
- Apple Watch Ultra 2 и более новые;
- Apple Watch SE 3.
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