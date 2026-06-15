К концу года Volkswagen сократит 19 тысяч сотрудников

Масштабное сокращение персонала и расходов в ФРГ происходит по плану, заявил глава компании Оливер Блюме.
Планы компании насчет сокращений
«В 2025 году мы уже снизили производственные расходы на немецких площадках Volkswagen более чем на 20%», — рассказал он.
К 2030 году компания утвердила план сокращения более 28 тысяч рабочих мест на предприятиях Volkswagen в ФРГ. А с учетом Audi, Porsche и Cariad, которые входят в группу и специализируются на разработке программного обеспечения, — около 50 тысяч.
Первые финансовые результаты
По словам Блюме, меры, предпринятые автоконцерном, уже дали первые финансовые результаты.
«Благодаря коллективным соглашениям и сокращению персонала нам удалось добиться устойчивой экономии в масштабах всего концерна в размере около миллиарда евро», — отметил он.
К 2030 году Volkswagen планирует снизить годовые расходы на 6 млрд евро, говорится в публикации.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Volkswagen остается популярным брендом благодаря управляемости и общим характеристикам авто, однако на вторичном рынке его модели в среднем скорее теряют стоимость, чем автомобили Toyota. В то же время, среднее обесценивание Volkswagen за пять лет составляет около 49%, тогда как у Toyota этот показатель существенно ниже.