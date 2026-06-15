К концу года Volkswagen сократит 19 тысяч сотрудников Сегодня 22:37 — Технологии&Авто

К концу года Volkswagen сократит 19 тысяч сотрудников

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG планирует к концу 2026 года сократить численность персонала в Германии на 19 тысяч человек.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Масштабное сокращение персонала и расходов в ФРГ происходит по плану, заявил глава компании Оливер Блюме.

Планы компании насчет сокращений

«В 2025 году мы уже снизили производственные расходы на немецких площадках Volkswagen более чем на 20%», — рассказал он.

К 2030 году компания утвердила план сокращения более 28 тысяч рабочих мест на предприятиях Volkswagen в ФРГ. А с учетом Audi, Porsche и Cariad, которые входят в группу и специализируются на разработке программного обеспечения, — около 50 тысяч.

Первые финансовые результаты

По словам Блюме, меры, предпринятые автоконцерном, уже дали первые финансовые результаты.

«Благодаря коллективным соглашениям и сокращению персонала нам удалось добиться устойчивой экономии в масштабах всего концерна в размере около миллиарда евро», — отметил он.

К 2030 году Volkswagen планирует снизить годовые расходы на 6 млрд евро, говорится в публикации.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Volkswagen остается популярным брендом благодаря управляемости и общим характеристикам авто, однако на вторичном рынке его модели в среднем скорее теряют стоимость, чем автомобили Toyota. В то же время, среднее обесценивание Volkswagen за пять лет составляет около 49%, тогда как у Toyota этот показатель существенно ниже.

Економічна Правда По материалам:

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