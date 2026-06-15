Средняя цена подержанного авто в Украине составляет $6,5 тысячи — исследование Сегодня 13:04 — Технологии&Авто

На тысячу жителей Украины приходится около 260–300 автомобилей

Средняя цена б/у автомобиля в Украине составляет около 6,5 тыс. долларов, а почти 80% рынка приходится на автомобили стоимостью до 10 тыс. долларов.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал соучредитель и директор Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Украинцы начали считать не только цену авто

«Около 80% рынка — это автомобили стоимостью до 10 тыс. долларов, а медианная цена подержанного авто составляет около 6,5 тыс. долларов. Премиум-сегмент занимает всего 1,5−2% рынка», — отметил Бучацкий.

По его словам, покупатели все чаще учитывают не только стоимость приобретения автомобиля, но и полные расходы на его содержание. Речь идет о расходах на горючее, техническое обслуживание, ремонт и общую надежность модели.

Поэтому украинцы все чаще отказываются от автомобилей с большими двигателями и моделей с высокой стоимостью обслуживания.

Рынок подержанных авто в разы больше рынка новых

Именно сегмент подержанных автомобилей сегодня формирует основные тенденции украинского авторынка.

По оценкам Института исследований авторынка, ежемесячно в Украине продается около 5 тыс. новых автомобилей.

В то же время, внутренний рынок подержанных авто генерирует от 80 тыс. до 100 тыс. перепродаж в месяц. Кроме того, еще 20−30 тыс. автомобилей ежемесячно импортируются из-за границы.

Премиум-сегмент не растет даже во время войны

Несмотря на распространенное представление об увеличении количества дорогостоящих автомобилей на дорогах, доля премиум-сегмента остается стабильной — на уровне 1,5−2%.

«Если смотреть на цифры, то рынок элитных авто не растет. Его доля стабильно составляет около 1,5−2% общего рынка», — отметил он.

Украина отстает от Европы по уровню автомобилизации

На тысячу жителей Украины, по оценкам Института исследования авторынка, приходится около 260−300 автомобилей. Для сравнения, средний показатель в странах Европейского Союза составляет около 600 автомобилей на тысячу жителей.

Одной из главных причин такого отставания эксперт называет слабое развитие автокредитования и лизинга.

«Средняя цена автомобиля в Украине — около $6,5 тыс. Это те деньги, которые у людей есть на руках. В Европе значительная часть автомобилей покупается из-за финансирования», — пояснил Станислав Бучацкий.

По его словам, развитие кредитных и лизинговых программ может стать одним из главных драйверов роста украинского авторынка в будущем.

Діло По материалам:

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