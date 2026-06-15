США ограничили доступ к моделям Anthropic из-за подозрений насчет Китая — Semafor Сегодня 23:31 — Технологии&Авто

На прошлой неделе Anthropic выключила модели Claude Mythos 5 и Claude Fable 5

Решение администрации президента США Дональда Трампа ограничить доступ к самым мощным моделям Anthropic могло быть связано не только с опасениями по поводу кибербезопасности, но и с подозрениями, что доступ к одной из них получила связанная с Китаем группа.

Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает Semafor.

Белый дом обеспокоен возможным доступом Китая к модели Anthropic

По данным издания, Белый дом частично мотивировал введение экспортных ограничений опасениями относительно модели Claude Mythos 5. Американские власти получили информацию о возможном доступе к ней структуры, связанной с Китаем.

В то же время неизвестно, о какой именно организации идет речь, каким образом она якобы получила доступ к модели и как об этом узнало правительство США.

Если подтверждается информация о доступе, американские власти опасаются, что Китай мог бы использовать модель для собственных нужд или попытаться воспроизвести ее возможности через метод дистилляции — процесс обучения новой модели на ответах более мощной системы.

Anthropic была вынуждена отключить новые модели

Напомним, на прошлой неделе Anthropic отключила модели Claude Mythos 5 и Claude Fable 5 после того, как получила распоряжение правительства США ограничить доступ к ним исключительно для американских граждан. Из-за невозможности оперативно выполнить такие требования, компания полностью исключила обе модели из доступу для всех пользователей.

Дополнительные подробности о причинах решения раскрыл советник президента США по искусственному интеллекту Дэвид Сакс. По его словам, администрация получила сообщение о возможности обойти защитные механизмы Fable 5. Он утверждает, что правительство обратилось к Anthropic с этой информацией, однако компания якобы не сочла проблему достаточно серьезной для срочного устранения.

В Anthropic отрицают такую ​​интерпретацию событий. Представитель компании заявил, что во время обсуждения экспортных ограничений Белый дом не поднимал тему возможного китайского доступа к Mythos. Также компания подчеркнула, что ее сервисы официально недоступны на территории Китая.

О проблеме с моделями Anthropic правительство США также могли уведомить представителей Amazon. Источники издания утверждают, что генеральный директор компании Энди Джесси контактировал с представителями администрации по этому вопросу. В Amazon подтвердили, что иногда консультируют правительство по потенциальным рискам безопасности, но не раскрывают детали таких обсуждений.

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