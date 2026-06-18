Бензин в Україні може подешевшати на 10 грн — експерти Сьогодні 09:11 — Енергетика

Заправка автомобіля бензином

Після попередніх домовленостей між США та Іраном щодо мирного врегулювання конфлікту світові ціни на нафту почали різко знижуватися. Експерти не виключають, що котирування можуть повернутися до рівнів початку року, а в Україні це здатне запустити процес здешевлення пального вже найближчими тижнями.

Ринок відреагував на перспективу відкриття Ормузької протоки

Профільні експерти зазначають, що США та Іран погодили попередні умови мирного врегулювання конфлікту, який тривав із кінця лютого.

Однією з ключових умов стало відновлення судноплавства через Ормузьку протоку — стратегічний маршрут, через який проходить близько 20% світового експорту нафти.

На новини ринок відреагував майже миттєво. Вартість нафти марки Brent за день знизилася майже на 5% — до близько 83 доларів за барель. Американська нафта WTI також втратила майже 5% вартості та подешевшала до 80,83 долара за барель.

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Ще кілька тижнів тому ситуація була протилежною. Після блокування Ормузької протоки ціна Brent перевищувала 114 доларів за барель, а WTI сягала 113 доларів. Саме це стало одним із головних чинників подорожчання пального у світі, зокрема й в Україні.

Чому українські АЗС не знизять ціни одразу

Оскільки Україна майже повністю залежить від імпортного пального, зміни на світовому нафтовому ринку швидко впливають на внутрішні ціни.

Під час загострення ситуації навколо Ірану середня вартість дизельного пального в Україні досягала 91,40 грн за літр, що на 48% більше порівняно з докризовим рівнем. Бензин А-95 подорожчав до 76 грн за літр, а автогаз — до 49,17 грн.

Станом на середину червня дизель коштує близько 82,46 грн за літр, а бензин А-95 — понад 75 грн. Водночас миттєвого здешевлення на АЗС не буде.

Причина полягає в тому, що оператори ринку вже закупили значні обсяги нафтопродуктів за високими цінами. Тому дешевша нафта не може одразу відобразитися на роздрібній вартості пального.

Аналітик компанії «НафтоРинок» Олександр Сіренко прогнозує, що корекція цін може тривати кілька тижнів. За його словами, після повного відновлення поставок через Ормузьку протоку ринок поступово позбавлятиметься дорогих запасів, що створить умови для подальшого зниження цін.

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Наскільки може подешевшати пальне

Директор ТД «Сокар Україна» Андрій Бичков зазначає, що після повідомлень про можливу мирну угоду закупівельні ціни на пальне вже знизилися приблизно на 100 доларів за тонну.

Однак для відчутного ефекту на українських АЗС здешевлення має становити 200−300 доларів за тонну. У такому разі роздрібні ціни можуть знизитися приблизно на 10 грн за літр.

Наразі експерти оцінюють потенціал найближчого зниження в межах 1−2 грн за літр. При цьому повернення до цін на рівні 50−60 грн за літр вони вважають малоймовірним.

На вартість пального продовжують впливати курс долара , логістичні витрати, податки, акцизи та чинні контракти імпортерів. Тому навіть за сприятливого розвитку подій ефект від здешевлення нафти проявлятиметься поступово.

Експерти також зазначають, що подальша ситуація значною мірою залежатиме від дій нафтовидобувних країн Близького Сходу. Після кількох місяців перебоїв із поставками виробники можуть спробувати швидко наростити експорт, щоб повернути втрачені позиції на світовому ринку, що додатково тиснутиме на ціни.

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