В Криму вводять графіки відключення електроенергії Сьогодні 11:21 — Енергетика

На території півострова виникли серйозні проблеми із електропостачанням

В окупованому росією Криму через проблеми з електропостачанням запроваджують графіки обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомив телеграм-канал окупаційного підприємства «Крименергоінформ».

Причиною назвали аварії в електромережах

«У зв’язку з аваріями на об’єктах електромережевого господарства Республіки Крим запроваджуються графіки обмеження режиму споживання електричної енергії за регіонами півострова», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що інформацію про графіки обмежень оприлюднюватимуть на офіційних ресурсах адміністрацій, муніципалітетів та на сайті підприємства.

Частина споживачів уже залишилася без електрики

Раніше стало відомо, що через пошкодження електромереж в окупованому Криму відбулося часткове відключення споживачів Північно-Західного, Центрального та Південнобережного енергорайонів.

Додамо, що після ночі 21 червня, коли були уражені цілі по обидва боки від Кримського моста, місцеві жителі кинулися масово виїжджати з території півострова. Так, біля Керченського мосту утворився значний затор на виїзд із тимчасово окупованого Криму: у черзі з боку Керчі накопичилося понад 700 автомобілів.

Крім того, через ситуацію з паливом у Криму з 9:00 21 червня на АЗС призупинили продаж бензину за готівковий і безготівковий розрахунок, а також за талонами для фізичних і юридичних осіб. Пальне відпускатимуть лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність і безпеку.

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