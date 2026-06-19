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Як Україна готується до опалювального сезону: готовність в регіонах

Енергетика
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Як Україна готується до опалювального сезону: готовність в регіонах
Як Україна готується до опалювального сезону: готовність в регіонах
Регіони продовжують реалізацію заходів, передбачених комплексними планами стійкості, рівень виконання у середньому по країні становить 40%.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
«Фінансово держава вже забезпечила 67,8 млрд грн фінансування, з яких 27,8 млрд грн виділено з резервного фонду та ще 40 млрд грн — за рахунок коштів державного бюджету. Це необхідний ресурс для проведення робіт у найбільш активний будівельний сезон. Якщо говорити загалом, то зараз середній рівень виконання цих планів по країні становить близько 40%. Значний обсяг роботи вже зроблено, але цього недостатньо — попереду ще дуже багато завдань», — зазначив Кулеба.
За його словами, є області, які демонструють хороші темпи й працюють збалансовано.

Лідери за областями

  • Рівненська, Житомирська та Черкаська області.
Водночас є регіони, де роботи просуваються повільніше і потребують суттєвого прискорення.

Що передбачається

  • Заходи у межах планів передбачають роботу за чотирма напрямами: захист критичної інфраструктури,
  • розвиток розподіленої електричної генерації,
  • забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення,
  • створення резервної теплової генерації.
На захист об’єктів критичної інфраструктури з бюджету вже виділено понад 22 млрд грн, але проблема полягає не лише у фінансуванні.
Наразі у роботі — більше 500 об’єктів захисту.
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Розподілена теплова генерація. Уже законтрактовано або поставлено майже половину необхідних потужностей, однак у низці областей процес закупівель і монтажу обладнання потрібно суттєво пришвидшити.

Регіони, що закрили свої потреби

Закарпатська, Чернігівська, Миколаївська, Київська та Запорізька області.
Так само триває забезпечення підприємств тепло- та водопостачання резервними джерелами живлення. На сьогодні країна вже покрила понад 70% від розрахункової потреби.
Окрім забезпечення поточних потужностей генераторами, у планах до реалізації 29 проєктів, які охоплюють 14 областей, що покриватиме потреби більше 15 млн громадян. Майже 90% вже мають готову проєктно-кошторисну документацію та готові будуватись. Фінансування на них має відбуватись на умовах співфінансування з органами місцевого самоврядування.
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Урядом заплановано покриття потреби із виділених останніх 40 млрд грн, що визначено змінами до державного бюджету. Перші з проєктів — мобільні водозабори — заплановано до завершення вже у вересні.
Нагадаємо, українські підприємства отримають можливість заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, пів року або рік. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск механізму довгострокових контрактів на ринку електроенергії.
До речі, комунальні платіжки — тема, яка стабільно тримає українців у тонусі. Станом на початок 2026 року загальний борг населення за житлово-комунальні послуги перевищив 100 млрд гривень. Хтось не платить через фінансову скруту, хтось виїхав і вважає, що «не живеш, означає — не винен», а дехто просто забуває вчасно передати показники лічильників.
У цьому матеріалі Finance.ua розбираємося: як перевірити свої рахунки, кому держава дозволяє законно не платити та що робити, якщо цифри у платіжках стали непідйомними.

У яких випадках вам можуть списати борги за комуналку

За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
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