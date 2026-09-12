До яких країн переїжджають українці з Польщі Сьогодні 18:17 Українці дедалі частіше переїжджають з Польщі до інших держав ЄС

Кількість українців із тимчасовим захистом у Польщі скорочується, тоді як дедалі більше біженців обирають для проживання Чехію.

Про це з посиланням на дані Євростату повідомляє польське видання RMF24.

Куди переїжджають українці з Польщі

Після початку повномасштабної російської агресії Польща стала одним із головних напрямків для українців, які шукали прихистку за кордоном. Однак останні дані свідчать про зміну цієї тенденції.

У червні 2026 року кількість громадян України, які мають у Польщі статус тимчасового захисту, зменшилася приблизно на 6,3 тисяч. У липні їх стало менше на 8,11 тисячі.

Загалом у Польщі залишалося близько 953,1 тис. громадян України.

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Найбільше українців із тимчасовим захистом наразі перебуває в Німеччині, де станом на червень тимчасовим захистом користуються майже 1,29 млн людей.

За інформацією видання, дедалі більше біженців з України, які залишають Польщу, обирають Чехію. На кінець червня тимчасовий захист там мали близько 381 тис. українців.

Інші країни Євросоюзу також прийняли значну кількість громадян України:

Іспанія — 272,3 тис. українців з тимчасовим захистом станом на липень;

Румунія — 219,4 тис.;

Словаччина — близько 149 тис.

До цього Finance.ua зазначав , що дедалі більше громадян України знаходить роботу в Польщі. У березні українські працівники становили 68% від загальної кількості працюючих іноземців у Польщі — 784 000 осіб. Це на 9,7% більше, ніж в аналогічний період у попередньому році.