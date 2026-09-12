До яких країн переїжджають українці з Польщі

Найбільше українців із тимчасовим захистом наразі перебуває в Німеччині, де станом на червень тимчасовим захистом користуються майже 1,29 млн людей.
За інформацією видання, дедалі більше біженців з України, які залишають Польщу, обирають Чехію. На кінець червня тимчасовий захист там мали близько 381 тис. українців.
Інші країни Євросоюзу також прийняли значну кількість громадян України:
Іспанія — 272,3 тис. українців з тимчасовим захистом станом на липень;
Румунія — 219,4 тис.;
Словаччина — близько 149 тис.
До цього Finance.ua зазначав, що дедалі більше громадян України знаходить роботу в Польщі. У березні українські працівники становили 68% від загальної кількості працюючих іноземців у Польщі — 784 000 осіб. Це на 9,7% більше, ніж в аналогічний період у попередньому році.
Також ми повідомляли, що українці за кордоном не лише шукають роботу, а й активно створюють власний бізнес. У 2023−2024 роках кожен десятий новий бізнес у Польщі засновували українці. А лише протягом 2022−2023 років у країні зареєстрували 48,5 тис. українських приватних підприємств.