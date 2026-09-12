Які спеціальності найчастіше обирають вступники до профтехів Сьогодні 16:22 Кухарі, водії та перукарі стали найпопулярнішими серед вступників, Фото: magnific

Цьогоріч професійну освіту в Україні здобуватимуть 74 112 вступників, переважна більшість з яких навчатиметься безоплатно. Найчастіше абітурієнти обирали професії кухаря, водія, тракториста-машиніста, слюсаря та перукаря.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

На які професії найбільший попит серед вступників

«Цьогоріч 74 112 вступників розпочнуть здобуття професійної освіти. Більшість із них — 72 524 — навчатимуться безоплатно за державним або регіональним замовленням», — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Міносвіти, загалом цьогоріч абітурієнти подали 97 431 заяву на вступ.

Найбільше заяв вступники подали на програми підготовки за такими професійними кваліфікаціями:

кухар, кондитер — 9 350 заяв;

тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів — 2 643 заяви;

перукар (перукар-модельєр), манікюрник — 2 551 заява;

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій — 2 508 заяв;

кухар — 2 133 заяви.

Понад 51 тис. студентів (близько 69%) вступили до закладів професійної освіти після 9-го класу.

Наразі в Україні працюють 513 закладів професійної освіти. Вони готують фахівців для ключових галузей економіки: промисловості, енергетики, будівництва, транспорту, громадського харчування та інших.

Зазначається, що здобувати професійну освіту можуть не лише випускники шкіл. Дорослі також мають можливість опанувати нову професію або підвищити кваліфікацію.

Водночас деякі категорії громадян можуть безоплатно навчатися за ваучером вартістю близько 33 тис. грн.