0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які спеціальності найчастіше обирають вступники до профтехів

176
Кухарі, водії та перукарі стали найпопулярнішими серед вступників
Кухарі, водії та перукарі стали найпопулярнішими серед вступників, Фото: magnific
Цьогоріч професійну освіту в Україні здобуватимуть 74 112 вступників, переважна більшість з яких навчатиметься безоплатно. Найчастіше абітурієнти обирали професії кухаря, водія, тракториста-машиніста, слюсаря та перукаря.
Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

На які професії найбільший попит серед вступників

«Цьогоріч 74 112 вступників розпочнуть здобуття професійної освіти. Більшість із них — 72 524 — навчатимуться безоплатно за державним або регіональним замовленням», — йдеться у повідомленні.
Як зазначають у Міносвіти, загалом цьогоріч абітурієнти подали 97 431 заяву на вступ.
Найбільше заяв вступники подали на програми підготовки за такими професійними кваліфікаціями:
  • кухар, кондитер — 9 350 заяв;
  • тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів — 2 643 заяви;
  • перукар (перукар-модельєр), манікюрник — 2 551 заява;
  • слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій — 2 508 заяв;
  • кухар — 2 133 заяви.
Понад 51 тис. студентів (близько 69%) вступили до закладів професійної освіти після 9-го класу.
Наразі в Україні працюють 513 закладів професійної освіти. Вони готують фахівців для ключових галузей економіки: промисловості, енергетики, будівництва, транспорту, громадського харчування та інших.
Зазначається, що здобувати професійну освіту можуть не лише випускники шкіл. Дорослі також мають можливість опанувати нову професію або підвищити кваліфікацію.
Водночас деякі категорії громадян можуть безоплатно навчатися за ваучером вартістю близько 33 тис. грн.
Finance.ua вже писав, що відтепер студентам профтехів платитимуть 100% зароблених коштів під час практики. Раніше половину цієї суми отримували заклади освіти.
За матеріалами:
Finance.ua
СтудентиОсвіта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems