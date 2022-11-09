Данилишин повідомив про ситуацію на валютному ринку: чи зростає попит на долари — Finance.ua
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Данилишин повідомив про ситуацію на валютному ринку: чи зростає попит на долари

Валюта
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Чистий продаж іноземної валюти Національним банком на ринку минулого тижня збільшився до 394 млн. доларів США (порівняно з 214 млн. доларів США за тиждень до цього).
Про це повідомив голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин у Facebook.
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Незначне збільшення попиту на іноземну валюти з боку клієнтів банків на фоні помірного скорочення її пропозиції обумовило близьке до збалансованого сальдо операцій на міжбанківському ринку за клієнтськими угодами.
Загалом, за 10 місяців 2022 року чисті інтервенції з продажу іноземної валюти (доларів США та євро) становили понад 20,2 млрд. доларів США.
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Це було ключовим фактором скорочення міжнародних резервів України, які станом на 1 листопада 2022 року становили 25,2 млрд. доларів США (+5,5% за місяць та −18,4% з початку року).
Їх збільшення у жовтні завдячує передусім надходженням фінансової допомоги від міжнародних партнерів: 2 млрд. доларів США — від Європейського Союзу, 1,3 млрд. доларів США — від МВФ, 0,5 млрд. доларів США — від Світового банку, а також 0,4 млрд. доларів США — від розміщення ОВДП в іноземній валюті.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, НБУ заборонив бізнесу купувати валюту «про запас». Цей крок має знизити попит на валюту та, відповідно, знизити тиск на золотовалютні резерви, вважають в НБУ;
  • нацбанк пом’якшив валютні обмеження, однак водночас заборонив банкам продавати валюту бізнес-клієнтам під міжнародні розрахунки, якщо в них залишаються валютні запаси;
  • за підсумками жовтня готівковий курс гривні зміцнився на 2,6%. Це сталося вперше від початку війни. Що свідчить як про стабільність на фінансовому ринку України, так і про відсутність дефіциту валюти.
За матеріалами:
Finance.ua
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