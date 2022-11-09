Вкладники купують безготівкову валюту під депозити (інфографіка) — Finance.ua

Вкладники купують безготівкову валюту під депозити (інфографіка)
За 7 перших днів листопада клієнти банків придбали пільгової валюти на $83 млн. Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Нагадаємо, з метою збалансування попиту та пропозиції на готівковому валютному ринку Національний банк 21 липня дозволив комерційним банкам продавати валюту громадянам з подальшим її розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання в межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).
З 1 жовтня 2022 року Національний банк збільшив щомісячний ліміт в 50 тис. грн на купівлю безготівкової валюти під її розміщення на строкові депозити до 100 тис. грн.
Такі зміни дали змогу додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж з продажу готівкової, є зручнішими та безпечнішими.
Умови оформлення цього депозиту кожен банк сформулював під себе. Якщо в одних немає додаткової комісії, то в інших вона варіюється від 0,1 до 1%.
Безкомісійну купівлю, як правило, пропонують банки, які свого часу взяли в НБУ кредит рефінансування і зараз прагнуть замістити цей ресурс, що різко подорожчав (до 27% річних), на «дешевші» депозити від населення.
Довідка Finance.ua:
- Національний банк 21 липня дозволив банкам продавати громадянам безготівкову іноземну валюту за умови вкладення цих коштів на строковий депозит;
- кількість банків, які пропонують таку послугу, поступово збільшується. Зокрема, упродовж серпня-вересня таку можливість забезпечили кілька банків із найбільшою кількістю клієнтів.
Валюта на депозит: банки, комісії, умови
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