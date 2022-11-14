Українців застерігають від купівлі доларів в обмінниках: як не стати жертвою шахраїв — Finance.ua

Українців застерігають від купівлі доларів в обмінниках: як не стати жертвою шахраїв Сьогодні 11:32 — Валюта

Українців застерігають від купівлі доларів в обмінниках: як не стати жертвою шахраїв

В Україні шахраї знайшли новий спосіб, як нажитися на громадянах. Українцям не рекомендують обмінювати валюту в обмінниках, які працюють на чорному ринку без ліцензії Національного банку України.

Як йдеться в матеріалі « Оbozrevatel », це пов’язано з тим, що громадянам можуть підсунути фальшиву валюту або гривню.

Фахівці кажуть: щоб з’ясувати, чи має обмінник ліцензію, чи необхідно через спеціальний розділ на сайті НБУ перевірити інформацію про обмінні пункти, які працюють офіційно.

Знайти компанію, яка здійснює продаж валюти, можна не лише за назвою, а й за адресою обмінного пункту.

Як зазначають журналісти, зараз на чорному ринку активно функціонують «шахраї-міняйли», які легко можуть видати покупцеві фальшиві купюри. Справжність банкноти дуже складно виявити без спеціального обладнання, тому є високий ризик обману.

Відомо, що такі шахраї найчастіше працюють біля обмінників, у пішохідних переходах та метро, намагаючись умовити потенційних клієнтів придбати валюту саме у них.

До речі, стежити за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди знати!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.