В Нацбанке рассказали, планируют ли менять фиксированный курс доллара — Finance.ua

В Нацбанке рассказали, планируют ли менять фиксированный курс доллара Сегодня 15:34 — Валюта

В Нацбанке рассказали, планируют ли менять фиксированный курс доллара

В Национальном банке Украины надеются, что существенной коррекции фиксированного курса доллара не потребуется, а следующим шагом станет переход к плавающему курсу.

Об этом заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сказал в интервью РБК-Украина.

Николайчук напомнил, что НБУ никогда не дает прогнозы по обменному курсу. «Пока мы нашу политику базируем на фиксации обменного курса гривны к доллару», — сказал он.

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При этом Николайчук отметил, что если НБУ будет видеть улучшение ситуации на валютном рынке и возможность его балансировки при значительно меньшем участии Национального банка, то будет постепенно переходить к плавающему обменному курсу, учитывая все преимущества и риски такого перехода.

«В то же время, я надеюсь, что мы избежим необходимости делать еще одну коррекцию обменного курса вроде той, что мы сделали в конце июля этого года», — добавил замглавы НБУ.

Справка Finance.ua:

напомним, с начала войны 24 февраля НБУ зафиксировал официальный курс гривны к доллару на уровне 29,25 гривен. НБУ девальвировал гривну на 25% с 21 июля до уровня 36,57 гривны за доллар;

многие эксперты прогнозируют, что доллар в 2023 году может упасть. Более того, экономические условия в Украине могут способствовать еще большему укреплению национальной валюты.



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