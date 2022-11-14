Каким будет доллар на этой неделе — Finance.ua

Каким будет доллар на этой неделе Сегодня 11:00 — Валюта

Курс доллара в Украине на текущей неделе — в период с 14 по 20 ноября — будет относительно нестабильным. При этом диапазон между расценками может составить 1,5 грн.

Такой прогноз сделал директор департамента казначейства « Коммерческий индустриальный банк » Герман Марченко, назвав ситуацию в целом стабильной, передает 24 канал.

«Колебания курса возможны в пределах 39,5-41 гривен. Конечно, в мирное время эти „1,5 гривны“ не являются показателем валютной уравновешенности. Однако в условиях войны, после длительной „долларовой лихорадки“ такая амплитуда курса вполне допустима», — считает эксперт.

Марченко прогнозирует, что благодаря успехам украинских защитников на поле боя серьезные изменения на валютном рынке не предвидятся.

В банковских обменниках Киева 13 ноября курс гривны к доллару не изменился и составил 40,65 грн/долл. Относительно евро курс гривны подешевел на 5 копеек — до 40,85 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,10 грн/долл., евро — 39,80 грн/евро.

УНІАН По материалам:

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