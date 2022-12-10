Що буде з курсом долара в Україні до кінця 2022 року - прогноз експерта — Finance.ua
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Що буде з курсом долара в Україні до кінця 2022 року - прогноз експерта

Валюта
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Що буде з курсом долара в Україні до кінця 2022 року - прогноз експерта
Що буде з курсом долара в Україні до кінця 2022 року - прогноз експерта
Офіційний курс долара (36,5686 грн/$) в Україні навряд чи зміниться до кінця 2022 року. Готівковий курс так само залишиться на поточному рівні — 39,5-42 грн/$.
Такий прогноз у коментарі Обозревателю озвучив керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.
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«Поки що ми бачимо, що змін у курсі не мало б бути. Приблизно все як і зараз залишиться — від 39,5 до 42 грн, якщо ми говоримо про курс в обмінниках», — сказав він.

Від чого залежатиме курс долара в Україні

На курс валют впливатимуть два фактори. Один із них, це, звісно ж, новини з фронту. Крім того, пояснив Паращій, наприкінці року зазвичай відбуваються рекордні бюджетні виплати й закриваються програми, що також впливає на американську валюту.
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«Наприкінці року, як правило, йдуть рекордні бюджетні виплати, закривають всі програми, контракти. Дуже великий приплив гривні виконавцям держпослуг і, як правило, гривню у валютний ринок виносять. Тож бувають такі сплески попиту на валюту, і це теоретично могло б якось вплинути. Також може створити додатковий тиск на резерви, тобто Нацбанк буде більше валюти продавати. Але якогось серйозного впливу на готівковий курс не мало б бути», — додав експерт.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

За матеріалами:
Обозреватель
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