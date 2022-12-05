Що буде з доларом наприкінці 2022 року: експерти дали прогноз — Finance.ua
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Що буде з доларом наприкінці 2022 року: експерти дали прогноз

Валюта
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Що буде з доларом наприкінці 2022 року: експерти дали прогноз
Що буде з доларом наприкінці 2022 року: експерти дали прогноз
Курс долара в Україні в грудні 2022 не підстрибне вище за відмітку 38-39 гривень. Водночас є одразу кілька факторів, що впливатимуть на нього в останній місяць зими. Експерти проаналізували, що буде з доларом до Нового року.
Так, на курсі валют позначиться міжнародна фінансова допомога. Йдеться про гроші, які Україна отримала у 2022 році, а також ті, що виділять нашій країні у наступні роки. Про це повідомляє Асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.
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«Наприклад, плани макрофіну від ЄС, а також чи буде прогрес за програмою з МВФ. Якщо будуть позитивні новини про допомогу на наступний рік, якщо вона перевищить ті $40 млрд, які зараз уже заплановані, то це позитивно вплине на курс», — наголосив експерт.
На його думку, у грудні особливих змін на валютному ринку не варто очікувати. Вони можуть статись на початку наступного року на монетарному комітеті НБУ.
Президент інвестиційної групи «Універ» Тарас Козак, у свою чергу, прогнозує, що до кінця грудня поточного року готівковий долар не коштуватиме вище ніж 38-39 гривень.
А от член економічного дискусійного клубу Олег Пензін вважає, що перед Новим роком вартість готівкового долара в обмінниках може перевищити 41 гривню.
«Готівковий долар підросте до 41 грн/дол., особливо ближче до новорічних свят, і може навіть перетнути цю межу», — прогнозує Олег Пензін.
Зазначимо, що, за даними порталу Мінфін, 4 грудня середній курс в українських банках складає 39,80 грн (купівля) та 40,30 грн (продаж). Курс НБУ — 36,56. На чорному ринку один американський долар купують по 40,10 грн., а продають по 40,20 грн.
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