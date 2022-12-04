Коли чекати на офіційний курс у 40 грн за долар і що буде з тарифами на комуналку: прогноз ICU — Finance.ua
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Коли чекати на офіційний курс у 40 грн за долар і що буде з тарифами на комуналку: прогноз ICU

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Коли чекати на офіційний курс у 40 грн за долар і що буде з тарифами на комуналку: прогноз ICU
Коли чекати на офіційний курс у 40 грн за долар і що буде з тарифами на комуналку: прогноз ICU
В інвесткомпанії ICU прогнозують, що офіційний курс гривні до кінця 2022 року залишиться на поточному рівні в 36,5686 за долар. А ось до кінця 2023 року нацвалюта України ослабне до 40,2 грн/долар. Також, вважають аналітики, через скорочення реальних доходів українців наступного року не варто очікувати підвищення комуналки. Однак якщо тарифи все ж таки вирішать підвищувати, то, впевнені вони, незначно.
«Ми вважаємо, що НБУ не поспішатиме послаблювати курс гривні настільки, як ми очікували раніше. Ми зараз прогнозуємо, що до кінця 2023 року офіційний курс долара зросте приблизно до 40 грн, хоча раніше очікували курсу 45 грн», — йдеться у матеріалі компанії.
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Резерви ж НБУ, прогнозується, наступного року зростатимуть. Очікується, що вони збільшаться до більш ніж 35 млрд доларів. Цьому, зазначається, сприятиме надходження міжнародної фінансової допомоги.
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При цьому аналітики наголошують: головним викликом для української економіки в найближчому майбутньому стануть перебої в енергопостачанні. Постійні проблеми з електроенергією «можуть стати новою реальністю» для України.
«Загалом же, українська економіка залишатиметься вразливою. Проте водночас досить життєздатною та у значно кращому стані, ніж можна було б очікувати на початку повномасштабної війни», — резюмували аналітики.
Інфографіка: ICU
Інфографіка: ICU

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За матеріалами:
Обозреватель
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