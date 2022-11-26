Курс долара, ВВП, міжнародна підтримка: в Dragon Capital дали прогноз по економіці України на 2023 рік — Finance.ua

Курс долара, ВВП, міжнародна підтримка: в Dragon Capital дали прогноз по економіці України на 2023 рік Сьогодні 08:23 — Кредит&Депозит

Курс долара, ВВП, міжнародна підтримка: в Dragon Capital дали прогноз по економіці України на 2023 рік

Компанія Dragon Capital погіршила прогноз падіння реального ВВП до −32% р/р в 2022 та очікує помірну девальвацію гривні до 43 UAH/USD наприкінці 2023 року.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Негативний вплив на економіку Україну від відключень електроенергії в результаті обстрілів росією об’єктів енергетичної інфраструктури поки що був помірним.

«Проте, обстріли, ймовірно, продовжаться, а зростання попиту на електроенергію взимку змусить збільшувати масштаб та тривалість відключень електроенергії взимку. Зважаючи на це, ми погіршили прогноз реального ВВП в цьому році на 2,0 в.п. до −32% р/р, та зберегли прогноз на 2023 р. без змін на рівні −5,0% р/р, незважаючи на зміну ключового припущення щодо перебігу війни», — йдеться в аналітичному звіті інвестиційної компанії Dragon Capital.

Прогноз ВВП на наступний рік базується на припущенні, що Україна буде поступово звільняти окуповані території, та зможе закінчити гарячу фазу війни на прийнятних умовах наступного року, орієнтовно ближче до осені.

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Раніше ключовим припущенням макропрогнозу було тривале продовження війни та виснаження.

Очікується, що в результаті суттєвого зниження військових ризиків робота ключових морських портів буде повністю розблокована, з-за кордону повернеться принаймні половина вимушених мігрантів (приблизно 4 млн людей), а український приватний бізнес відновить інвестиційну діяльність.

Але, зважаючи на пошкодження виробничих потужностей ворогом та руйнування логістичних ланцюжків, темпи початкового пост-воєнного економічного відновлення будуть помірними і недостатніми, щоб компенсувати економічні втрати на початку 2023, викликані атаками на енергетичну інфраструктуру.

Запуск широкомасштабної програми відновлення української економіки, скоріше за все, потребуватиме часу і розпочнеться вже у 2024 році.

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Міжнародна фінансова допомога залишається критично важливим фактором для забезпечення макрофінансової стабільності.

Останні заяви та кроки міжнародних партнерів дозволяють очікувати збільшення обсягів міжнародної підтримки в 2023 до 42 млрд доларів з 32 млрд доларів, очікуваних в поточному році, в основному завдяки США, ЄС та, меншою мірою, МВФ.

Надходження коштів від міжнародних партнерів повністю профінансують дефіцит бюджету, який за оцінками, в наступному році залишиться на рівні 38 млрд доларів або 27% від ВВП, більше ніж 31 млрд доларів передбачені в поточній версії закону про Державний бюджет на 2023, та частину запланованих погашень державного боргу.

Нацбанк, ймовірно, зможе завершити ризиковану практику «друку гривні» для цілей бюджету в наступному році або принаймні суттєво скоротити обсяги з очікуваних 400 млрд гривень в поточному році.

«Ми вважаємо, що Нацбанк намагатиметься уникнути ще однієї корекції курсу гривні в найближчій перспективі, оскільки фіксований курс є важливим стабілізаційним фактором для економіки в поточних невизначених умовах, а послаблення гривні не допоможе суттєво знизити зовнішньоторговельний дефіцит через специфічну структуру торгівельних потоків і обмежені можливості для експорту в результаті блокування портів. Ми очікуємо, що золотовалютні резерви НБУ залишатимуться вище безпечного рівня, який ми оцінюємо близько 20 млрд доларів (порівняно з 25,5 млрд доларів на кінець жовтня і очікуваними 27 млрд доларів на кінець 2022 р.). Це дозволить НБУ тримати офіційний курс гривні до долара на поточному рівні 36,57 грн/дол. до кінця третього кварталу 2023, коли очікуване завершення гарячої фази війни дасть змогу розпочати повернення до гнучкого курсоутворення та інфляційного таргетування», — наголосили в компанії.

У післявоєнний період структура попиту і пропозиції валюти на міжбанківському ринку суттєво зміниться.

Експортні надходження зростуть в результаті розблокування портів, витрати мігрантів за кордоном суттєво знизяться, так само як і непродуктивні відтоки капіталу, але при цьому стрімко зростатиме імпорт.

Скоріше за все, в перші післявоєнні місяці на ринку зберігатиметься відносно невеликий дефіцит валюти на міжбанку, тому очікується помірна девальвація гривні в четвертому кварталі 2023 до 43 UAH/USD.

Основним ризиком для прогнозу залишають розвиток військової ситуації та масштаб пошкоджень критичної інфраструктури.

Також тривала затримка міжнародної допомоги або суттєве зменшення її обсягів, особливо в першому кварталі 2023, може спровокувати стрімку втрату золотовалютних резервів Нацбанком та вимушену девальвацію гривні.

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