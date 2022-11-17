Експерти повідомили, яким буде курс долара у 2023 році — Finance.ua
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Експерти повідомили, яким буде курс долара у 2023 році

Валюта
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Курс долара у наступному році може виявитися значно нижче того, який закладений у Держбюджеті-2023.
Такий прогноз робить частина аналітиків фінансового ринку, радячи не скуповувати зараз долари.
На думку керівника відділу аналітики Concorde Capital Олександра Паращія, курс долара в наступному році може виявитися значно нижче того, який закладений у Держбюджеті-2023.
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У тому, що і зараз немає ніяких підстав для зростання курсу долара, впевнений економіст Олег Пендзин:
«Потрясінь на ринку не очікується, а в разі продовження „зернової угоди“ ще на рік гривня зміцниться і може навіть наблизитися до офіційного курсу».
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Нагадаємо, у Національному банку України сподіваються, що суттєвої корекції фіксованого курсу долара не знадобиться, а наступним кроком стане перехід до плаваючого курсу.

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Про це сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. При цьому Ніколайчук зазначив, що якщо НБУ бачитиме покращення ситуації на валютному ринку та можливість його балансування за значно меншою участю Національного банку, то поступово переходитиме до плаваючого обмінного курсу, враховуючи всі переваги та ризики такого переходу.

Довідка Finance.ua:

  • Чимало експертів прогнозують, що долар у 2023 році може впасти. Щобільше, економічні умови в Україні можуть сприяти ще більшому зміцненню національної валюти.
  • Такі умови наштовхують на думку про те, що не варто поспішати з купівлею долара. Адже у майбутньому він може коштувати ще менше.

Не лише долари та євро: на які валюти сьогодні варто звернути увагу

За матеріалами:
УНІАН
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