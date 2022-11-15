З'явився новий прогноз, яким буде курс долара найближчими днями — Finance.ua

З'явився новий прогноз, яким буде курс долара найближчими днями Сьогодні 21:00 — Валюта

Найближчими днями до кінця поточного тижня (20 листопада) готівковий курс долара в Україні коливатиметься у коридорі 40,1-41,1 грн/дол.

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«Додатковий тиск на гривню чинитиме поступове збільшення виплат банками валютних вкладів, які вже більш активно відкривали українці в другій половині серпня з метою купівлі іноземної валюти за курсом МВРУ. Це потребуватиме додаткових обсягів готівкової валюти», — спрогнозувала директор департаменту казначейських операцій « Юнекс Банк у» Ганна Золотько.

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Зазначається, що все більше українців будуть забирати свої доларові вкладення за депозитами.

Як додала експерт, стримувати зростання курсу будуть існуючі механізми купівлі валюти за пільговим курсом.

«Чим більше буде різниця між фіксованим і курсом готівкового ринку, тим сильніше буде цей вплив», — заявила Золотько.

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УНІАН За матеріалами:

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