З'явився новий прогноз, яким буде курс долара найближчими днями — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З'явився новий прогноз, яким буде курс долара найближчими днями

Валюта
111
Найближчими днями до кінця поточного тижня (20 листопада) готівковий курс долара в Україні коливатиметься у коридорі 40,1-41,1 грн/дол.
Читайте також
«Додатковий тиск на гривню чинитиме поступове збільшення виплат банками валютних вкладів, які вже більш активно відкривали українці в другій половині серпня з метою купівлі іноземної валюти за курсом МВРУ. Це потребуватиме додаткових обсягів готівкової валюти», — спрогнозувала директор департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Ганна Золотько.
Читайте також
Зазначається, що все більше українців будуть забирати свої доларові вкладення за депозитами.
Як додала експерт, стримувати зростання курсу будуть існуючі механізми купівлі валюти за пільговим курсом.
«Чим більше буде різниця між фіксованим і курсом готівкового ринку, тим сильніше буде цей вплив», — заявила Золотько.

Довідка Finance.ua:

  • Українців застерігають від купівлі доларів в обмінниках: як не стати жертвою шахраїв.
  • Данилишин повідомив про ситуацію на валютному ринку: чи зростає попит на долари.

Дізнатись актувальні курси валют💵💶

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.