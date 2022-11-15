У Нацбанку розповіли, чи планують міняти фіксований курс долара — Finance.ua

У Нацбанку розповіли, чи планують міняти фіксований курс долара Сьогодні 15:34 — Валюта

У Нацбанку розповіли, чи планують міняти фіксований курс долара

У Національному банку України сподіваються, що суттєвої корекції фіксованого курсу долара не знадобиться, а наступним кроком стане перехід до плаваючого курсу.

Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

Ніколайчук нагадав, що НБУ ніколи не дає прогнози щодо обмінного курсу. «Поки що ми нашу політику базуємо на фіксації обмінного курсу гривні до долара», — сказав він.

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При цьому Ніколайчук зазначив, що якщо НБУ бачитиме покращення ситуації на валютному ринку та можливість його балансування за значно меншою участю Національного банку, то поступово переходитиме до плаваючого обмінного курсу, враховуючи всі переваги та ризики такого переходу.

«Водночас, я сподіваюся, що ми уникнемо необхідності робити ще одну корекцію обмінного курсу на кшталт тієї, що ми зробили наприкінці липня цього року», — додав заступник голови НБУ.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, з початку війни 24 лютого НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25 гривень. НБУ девальвував гривню на 25% із 21 липня до рівня 36,57 гривні за долар;

багато експертів прогнозують, що долар у 2023 році може впасти. Більше того, економічні умови в Україні можуть сприяти ще більшому зміцненню національної валюти.



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