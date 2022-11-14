Яким буде долар цього тижня — Finance.ua
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Яким буде долар цього тижня

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Курс долара в Україні цього тижня — у період з 14 до 20 листопада — буде відносно нестабільним. При цьому діапазон між розцінками може скласти 1,5 гривень.
Такий прогноз зробив директор департаменту казначейства «Комерційний Індустріальний банк» Герман Марченко, назвавши ситуацію у цілому стабільною, передає 24 канал.
«Коливання курсу можливі в межах 39,5-41 гривень. Звичайно, у мирні часи ці „1,5 гривні“ не є показником валютної врівноваженості. Однак в умовах війни, після тривалої „доларової лихоманки“ така амплітуда курсу цілком допустима», — вважає експерт.
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Марченко прогнозує, що завдяки успіхам українських захисників на полі бою серйозних змін на валютному ринку не передбачається.
В банківських обмінниках Києва 13 листопада курс гривні до долара не змінився і склав 40,65 грн/дол. Відносно євро курс гривні подешевшав на 5 копійок — до 40,85 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,10 грн за дол., євро — 39,80 грн за євро.
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За матеріалами:
УНІАН
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