Стало відомо, якою мірою подорожчав готівковий долар у 2022 році — Finance.ua

Стало відомо, якою мірою подорожчав готівковий долар у 2022 році Сьогодні 10:01 — Валюта

Стало відомо, якою мірою подорожчав готівковий долар у 2022 році

Курс долара відносно гривні на готівковому валютному ринку України в 2022 році підвищився на 47,7%. Водночас від жовтня до грудня нацвалюта США знижувалась у вартості після безперервного подорожчання з початку війни.

Про це повідомляє UBN з посиланням на дані Нацбанку.

Минулого місяця середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 0,4%, до 40,19 грн.

За даними НБУ, загалом за рік банки та пункти обміну валют продали готівкову валюту громадянам на $12,2 млрд. Показник купівлі перевищив $11,2 млрд. Більшість угод провели небанківські фінансові установи. Вони продали населенню $8,59 млрд, а купили — понад $8,63 млрд.

Нагадаємо, що на 2023 рік прогнозується стабільність для гривні. Перші атаки на енергосистему в 2022 році посіяли паніку серед людей та послабили гривню, але згодом ситуація стабілізувалася, курс закріпився на позначці до 41 грн/$.

Довідка Finance.ua:

повномасштабна війна в країні триває вже майже рік. Попри інфляцію та падіння економіки Україна змогла відвернути катастрофічний економічний удар. Як розповіла Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, 2022 рік гривня пройшла дуже успішно. Це стало можливим завдяки міжнародній підтримці;

долар і євро мають досить нестабільний курс через події у світі. Тому поки що вони є ризикованим варіантом для вкладень. Саме тому більшість українців обирають максимально надійні валюти.

УБР За матеріалами:

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