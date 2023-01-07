Долар та євро втрачають свою актуальність? Які валюти будуть більш надійними у 2023 році — Finance.ua

Долар та євро втрачають свою актуальність? Які валюти будуть більш надійними у 2023 році Сьогодні 16:24 — Валюта

Долар та євро втрачають свою актуальність? Які валюти будуть більш надійними у 2023 році

Долар і євро мають досить нестабільний курс через події у світі. Тому поки що вони є ризикованим варіантом для вкладень. Саме тому більшість українців обирають максимально надійні валюти.

Експерти розповіли , в якій валюті краще зберігати свої заощадження.

Польський злотий

Якщо ви помітили різке зростання курсу долара і євро, то краще зверніть увагу на злотий. Польща ближча до України, а тому валюта цієї країни давно стала популярною.

Польський злотий — вільно конвертована валюта, яка відноситься до найстабільніших в Європі. Багато обмінників України не перший рік пропонують послуги обміну гривні на злоті. А вже сьогодні з цією валютою працюють практично всі обмінні пункти.

Зберігати заощадження у цій валюті вигідно, адже вона має стабільний курс і не показує таких серйозних коливань, як, наприклад, долар.

Англійський фунт стерлінгів

Ця валюта також досить популярна. До Другої світової війни фунти займали провідне місце у світі й були основною розрахунковою валютою, але після 1945 року вони почали втрачати свої позиції. Сьогодні безліч обмінних пунктів України працюють з даною валютою і пропонують вигідний курс. Тому купити фунти стерлінгів в Україні не складе труднощів.

Сьогодні ж курс англійського фунта впав стосовно долара. На початку 2022 року він обвалився з $1,37 до $1,13, а у вересні знизився до показника $1,0350. Саме завдяки своїй такій низькій вартості, фунти стерлінгів і вважаються вельми привабливим варіантом для тих, хто хоче диверсифікувати свій валютний кошик.

Згідно з прогнозами, в майбутньому британська валюта зможе відвоювати свої позиції у долара, показавши зростання на 10%, або навіть на 15% в доларовому еквіваленті.

Швейцарський франк

Швейцарія вважається країною банкірів, адже ця держава може похвалитися своєю стабільною економікою, розвиненим сільським господарством, наукомісткими галузями й впевненим курсом національної валюти.

Якщо ви купите цю валюту, то вам не доведеться переживати про інфляцію, адже це одна з найнадійніших валют на сьогодні.

До речі, слідкувати за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди бути в курсі!

Pro Гроші За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.