Як гривня пройшла рік повномасштабної війни — Finance.ua

Як гривня пройшла рік повномасштабної війни Сьогодні 10:01 — Валюта

Як гривня пройшла рік повномасштабної війни

Повномасштабна війна в країні триває вже майже рік. Попри інфляцію та падіння економіки Україна змогла відвернути катастрофічний економічний удар.

Про це пише 24 канал.

Як розповіла Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банк у, 2022 рік гривня пройшла дуже успішно. Це стало можливим завдяки міжнародній підтримці.

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«2022 рік, з врахуванням війни, падіння економіки та інфляції, гривня пройшла дуже успішно. Насамперед це заслуга Національного банку та своєчасно ухвалених ним рішень. Хоча без значної міжнародної фінансової допомоги втримати курс на сьогоднішніх позначках все одно було б неможливо. Тож на одну сходинку з регулятором слід поставити всіх наших партнерів», — зазначила Золотько.

Погоджується із тим, що гривня гідно вистояла цей рік, й Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства «Комінбанк».

За його словами, війна здатна похитнути економіку будь-якої країни, незалежно від рівня її розвитку та матеріального достатку її громадян, але попри це, Україні вдалося зберегти гривню від можливого катастрофічного падіння.

«Українській економіці вдалося уникнути глобальних проблем, наприклад дефолту. Відтак витримала і гривня. Це стало можливим завдяки своєчасним стабілізуючим рішенням для підтримки гривні з боку уряду та НБУ, а також — макрофінансовій допомозі країн-партнерів. Світ не залишив нас наодинці з війною», — пояснив Марченко.

Історія курсу довжиною у рік

Долар почав рости ще за декілька днів до повномасштабного вторгнення. Перед 24 лютого американська валюта перетнула позначку у 29 гривень за долар. У день повномасштабного вторгнення росії в Україну продаж долара, наприклад, вже становив майже 31 гривню. Відтак, до травня 2022 року готівковий курс долара коливався у діапазоні від 30 гривень до 32 гривень при продажі.

Наступний великий стрибок відбувся у наприкінці травня. Тоді долар зріс із 31 гривні до майже 35 гривень, а згодом і до 36 гривень. Причиною такого різкого зростання стало те, що НБУ скасував 10%-ву маржу щодо офіційного курсу, який був зафіксований на рівні 29,25 гривні.

Влітку цього року, а саме 21 липня, НБУ скорегував офіційний курс гривні до долара до 36,6 гривні. Це знову стало причиною для нового цінового стрибка. Відтак за 9 днів, готівковий курс долара при купівлі подорожчав до майже 40 гривень, а при продажі — до 41 гривні.

Графік: 24 канал

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